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Mašina, teška 1.550 tona i dugačka 125 metara, deo je najveće investicije u rudarsku opremu u istoriji RB "Kolubara“ koja će unaprediti proizvodnju uglja i dugoročnu energetsku sigurnost Srbije.

Generalni direktor „Elektroprivrede Srbije“ Dušan Živković istakao je da puštanje u rad novog odlagača predstavlja značajnu prekretnicu u realizaciji najvažnijeg rudarskog investicionog projekata, otvaranja kopa „Radljevo“ u punom kapacitetu.

- Nova mehanizacija će omogućiti efikasnije otkopavanje otkrivke i otvaranje novih rezervi uglja na zamenskom kopu. Stvaranjem uslova za dugoročnu eksploataciju uglja u „Radljevu“ dodatno ćemo ojačati sigurnost snabdevanja naših termoelektrana. Samo od početka godine EPS je u unapređenje proizvodnje uglja ovde u „Kolubari“ uložio skoro 60 miliona evra. Za potrebe novog BTO sistema izgrađena je trasa za kretanje mašine, realizovani su složeni elektromašinski radovi, sprovedena funkcionalna ispitivanja i uspostavljena veza sa dispečerskim centrom za upravljanje i nadzor, čime su obezbeđeni uslovi za bezbedan i pouzdan rad – poručio je Živković.

Foto: Milan Cvijetić

Puštanju u rad novog odlagača prisustvovao je i pomoćnik ministra rudarstva i energetike za geologiju i rudarstvo Ivan Janković, koji je izjavio da je ova investicija deo šireg plana razvoja rudarskih kapaciteta EPS-a i obezbeđivanja energetske stabilnosti zemlje.

- Razvoj kopa "Radljevo“ jedan je od preduslova za očuvanje stabilnosti proizvodnje uglja, a time i električne energije u Srbiji. Ukupna ulaganja u dva BTO sistema za ovaj kop iznose 180 miliona evra i kada budu u punom kapacitetu u radu omogućiće odlaganje 16 do 19 miliona kubnih metara otkrivke godišnje. Cilj je da do kraja godine svi novi sistemi budu završeni - rekao je Janković.

U početnoj fazi novi odlagač biće angažovan sa bagerima „Glodar 10“ i „Glodar 900“, dok se završetak montaže novog rotornog bagera, koja je u finalnoj fazi, očekuje početkom jeseni. Istovremeno, na BTO sistem je već priključeno šest novih tračnih transportera, koji predstavljaju važan segment budućeg rada.