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Dekarbonizacija nije samo puka zamena jednog resursa drugim, već je to proces koji mora da doprinese podizanju energetske sigurnosti Srbije, poručio je Dušan Živković generalni direktor "Elektroprivrede Srbije".

- Energetska neizvesnost će potrajati još dugo i jasno je da moramo da podignemo nivo energetske sigurnosti i nezavisnosti države. EPS danas mora istovremeno da obezbedi tri prioriteta: sigurnost snabdevanja, finansijsku stabilnost i održivu energetsku tranziciju. Naši ciljevi su jasni, zadržati poziciju dominantnog proizvođača i snabdevača električnom energijom, za šta je nužna diversifikacija izvora uz strateške investicije u nove proizvodne kapacitete - istakao je Živković na Simpozijumu energetike EPCG NET.

On je rekao da je EPS već izrazio zainteresovanost za kupovinu razvijenih OIE projekata koji su na tržištu Srbije.

Foto: Zoran Đurić

- Budući da smo, s jedne strane, izloženi dodatnim troškovima od 100 miliona evra zbog emisije gasova sa efektom staklene bašte, a da smo, sa druge strane, zbog CBAM-a u nemogućnosti da ostvarimo profit od prodaje energije u EU, fokus investicija je na razvoju naših strateških kapaciteta, pre svega RHE "Bistrica" i velikog solara - naglasio je Živković.

Podsetio je da je u Srbiji u poslednjih nekoliko godina na mreži više od 2.000 megavata, od kojih su 426 MW novi kapaciteti "Elektroprivrede Srbije", dok su obnove hidroelektrana donele dodatnih 100 MW.

Osvrnuo se i na činjenicu da svet troši resurse mnogo brže nego što ih priroda obnavlja.

- Mi od 6. juna 2026. živimo na "kredit planete Zemlje", jer smo toga dana potrošili sve resurse koje priroda može da obnovi za celu godinu. Sa stanovišta električne energije danas je od izuzetne važnosti da naučimo da živimo sa postojećim resursima a da ne umanjujemo komfor - naveo je Živković.