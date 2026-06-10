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Elektroprivreda Srbije a. d. Beograd, Ogranak Rudarskog basena Kolubara Lazarevac oglašava javni poziv za davanje u zakup na određeno vreme poslovnog prostora u kompleksu jezera Očaga i bazena.

Potencijalnim zakupcima u ponudi je zidani šank pod nadstrešnicom, površine 57 kvadrata, prostor otvorene letnje bašte pod nadstrešnicom površine 103 kvadrata i otvoreni zidani šank pod nadstrešnicom, korisne površine 68 kvadrata.

Poslovni prostor koji se daje u zakup je na parceli površine 1 hektar 49 ari 15 metara kvadratnih (Ibarski put bb).

Otvoreni šank pod nadstrešnicom ima početnu cenu 746,65 dinara po metru kvadratnom, bez PDV, na mesečnom nivou.

Prostor otvorene letnje bašte pod nadstrešnicom daje se po početnoj ceni od 21,09 din/ m2, bez PDV, na dnevnom nivou.

Poslovni prostor poseduje struju, vodu, odvod i roštilj, a period izdavanja je okvirno od 1. jula do 30. septembra sa radnim vremenom od 8 do 21 čas.

Prostor je namenjen za obavljanje komercijalno-uslužne delatnosti, a nalazi se u okviru II zone opštine Lazarevac.

U okviru kompleksa Otvorenog plivačkog bazena u Lazarevcu (adresa Milovana Lazarevića bb) otvoreni zidani šank daje se u zakup po početnoj ceni od 746,65 dinara po metru kvadratnom na mesečnom nivou.

Takođe, izdaje se i nenatkrivena betonirana površina od 53 m2, za privremeno postavljanje letnje bašte, sa početnom cenom od 28,17 dinara po metru kvadratnom, bez PDV, na dnevnom nivou.

Ovaj poslovni prostor poseduje struju, vodu i odvod, a izdaje se od 1. jula do 15. septembra sa radnim vremenom od 9 do 18 časova.

Zakupac je u obavezi da zakupi oba poslovna prostora, a neće moći da obavlja delatnost na objektu jezera Očaga za vreme letnjih manifestacija.

Za taj period biće mu srazmerno umanjena zakupnina.

Kako se navodi u javnom pozivu, obaveza zakupca je i da do 17. juna uplati depozit u iznosu od 203.289 dinara.

Rok za prijavu na ovaj javni poziv je 18. jun do 9 h.