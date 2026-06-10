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Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja raspisuje Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije za unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture za 2026. godinu.

Ovim pozivom obuhvaćene su investicije u izgradnju i opremanje objekata za snabdevanje vodom i putne infrastrukture.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje po ovom Javnom pozivu podnosi se u periodu od 10. do 17. juna 2026. godine, zaključno, putem platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji.

Pravo na podsticaje ostvaruje jedinica lokalne samouprave, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, koja ispunjava uslove za ostvarivanje prava na podsticaje u skladu sa Pravilnikom.

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti prihvatljive investicije u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i rurualnom razvoju i posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari po Javnom pozivu je 35.000.000 dinara.

- Ulaganje u seosku infrastrukturu je od izuzetnog značaja jer svaki kilometar izgrađenog puta i sigurnije vodosnabdevanje znače bolje uslove za život i rad ljudi na selu, veće investicije i nove razvojne mogućnosti za lokalne zajednice. Naša obaveza je da obezbedimo da i najudaljenija sela imaju infrastrukturu dostojnu 21. veka, jer bez razvijenih seoskih područja nema ni snažne poljoprivrede, ni snažne Srbije. Zato ovaj javni poziv potvrđuje opredeljenje države da nastavi sa investicijama koje su u skladu sa najvišim evropskim standardima i ciljevima održivog razvoja - poručio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić.

Tekst Javnog poziva možete preuzeti na linku https://uap.gov.rs/pravilnici/mere-ruralnog-razvoja/pravilnik-o-podsticajima-za-investicije-za-unapredjenje-i-razvoj-ruralne-javne-infrastrukture/.

Informacije u vezi sa raspisanim Javnim pozivom dostupne su na telefone Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60, 011/260-79-61, 011/30-20-100, 011/30-20-101 ili 011/30-20-118, kao i na zvaničnoj veb prezentaciji eAgrar na adresi https://eagrar.gov.rs.