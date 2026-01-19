Slušaj vest

U vreme kada mnogi mladi napuštaju sela u potrazi za sigurnijim životom, neki odlučuju da ostanu i grade budućnost upravo u svojim rodnim mestima. Inspirativna priča dolazi iz opštine Petrovac na Mlavi, gde je mladi privrednik svoje veštine posvetio stočarstvu.

Ovčarsko gazdinstvo u Ždrelu

U selu Ždrelo, okružen nestvarnom prirodom i Homoljskim planinama, 24-godišnji Đorđe Pajkić odlučio je da ostane u rodnom kraju i nastavi porodičnu tradiciju ovčarstva i stočarstva, iako je većina njegove porodice u inostranstvu. Odrastao uz stado, Đorđe je još od detinjstva zavoleo životinje, a školovanje za veterinarskog tehničara shvatio je kao prirodan nastavak porodičnog posla.

Danas Pajkićevo gazdinstvo broji oko 80 ovaca, desetak koza i nekoliko grla goveda. Đorđe naglašava da znanje stečeno u školi omogućava samostalno obavljanje većine poslova, uključujući vakcinacije i nadzor nad jagnjenjem. Radni dan počinje već u šest ujutru i uključuje hranjenje stoke, mužu krava i brigu o svinjama i ovcama, dok stado veći deo dana provodi na ispaši.

Poseban ponos gazdinstva Pajkić je proizvodnja ovčijeg i kozijeg sira, za koji postoji velika potražnja i kod stalnih kupaca iz Beograda, ali i okolnih sela. Đorđe ističe da je kvalitet sira rezultat ishrane stoke na čistim pašnjacima sa lekovitim biljem, lucerkom i kukuruzom, bez upotrebe hemikalija ili koncentrata.