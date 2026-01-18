Slušaj vest

U digitalnoj eri, testiranje biznis ideja više ne zahteva ogromna ulaganja. Jedan korisnik Reddita podelio je kako je za samo dva dana i 90 dolara proverio potencijal svog proizvoda, sušenog voća za dekoraciju koktela.

Od ideje do validacije

Autor priče opisuje nastanak ideje:

- Pre oko 6 meseci naleteo sam na TikTok profil gde čovek prodaje sušeno voće kao dekoraciju za koktele. Proizvod sam po sebi nije revolucionaran, ali mi je ideja delovala kao zanimljiv način da zaradim novac dok provodim par dana na vikendici, a video sam kroz guglanje da kod nas to niko ne radi na ozbiljnom nivou.

Međutim, inicijalna procena ulaganja bila je oko 3.000 evra, što ga je odvratilo od pokretanja projekta. Umesto toga, odlučio je da testira tržište minimalnim troškovima.

Egzekucija u 48 sati

Za izradu landing stranice i vizuale proizvoda koristio je posebne sisteme, dok je tekst sajta kreirao uz pomoć ChatGPT. Reklame je radio u aplikaciji za dizajn, a uspeo je i da prati ponašanje korisnika.

Pošto proizvod fizički nije postojao, na stranici za checkout postavio je poruku:

- Proizvod je trenutno u fazi pripreme/sušenja, ali ostavite email ako ste zainteresovani.

Rezultati testa

Čak 19 ljudi stiglo je do checkout faze, a 7 ljudi ostavilo je email. Autor objave naglašava:

- Ovo je prva i jedina reklama: bez A/B testiranja, bez optimizacije, bez doteranog copy-a. Sasvim je sigurno da postoji prostor za unapređenje.

Komentari zajednice

Reddit korisnici ističu praktičnu vrednost ovog pristupa:

- Glavna stvar ovde je da si testirao profit pre nego što si kupio mašine i registrovao firmu, to je jedini racionalan način da danas uđeš u bilo kakav biznis.

- Ovo što si uradio je u suštini mini smoke test, realan sajt, realne reklame, realni ljudi, jedino proizvod još ne postoji. Brojke ti jasno kažu da postoji interesovanje - glasili su neki od komentara.

Drugi korisnici naglašavaju da ovakav način testiranja omogućava brzu procenu interesa tržišta i minimizira rizik:

- Realno ništa još nisi testirao, a već imaš stanje brušenog dijamanta. Kroz par nedelja i više primera imaćeš još bolju sliku. Veoma je retko da neko testira svoju ideju na ovaj način. Odlično urađeno, hvala na podeljenom iskustvu.

Test je pokazao da je moguće za minimalne troškove i u kratkom vremenskom periodu dobiti realnu sliku o interesovanju kupaca:

- Cilj ovog testa je bio isključivo da proverim da li postoji potencijal za profit. Nisam siguran ni da će ovaj proizvod ikad zaživeti, ali iz ugla da mogu da provedem vikend u prirodi, stavim par stvari na sušenje i da za taj vikend budem dodatno plaćen, rekao bih da je ideja i potencijal 8/10.