Nikola Petrić (27) iz Zasavice primer je mladog domaćina koji je uspeo da spoji porodično nasleđe, stručno obrazovanje veterinarskog tehničara i jasnu ideju o uzgoju jedne od najcenjenijih rasa goveda, škotskog aberdin angusa. U preduzetničke vode zakoračio je vrlo mlad, kada je sa svega 17 godina osnovao sopstveno poljoprivredno gazdinstvo. Uz podršku države i programe namenjene mladim poljoprivrednicima, nabavio je prvih šest steonih junica. Danas, deset godina kasnije, njegovo stado broji oko 30 krava u priplodu.

- Angusi su i ranije, kao i danas, bili skupi i teško ih je nabaviti. Zahvaljujući subvencijama za mlade, dobio sam vetar u leđa za prvu investiciju.

Veliki oslonac u radu Nikoli su supruga Tihana i sin Momčilo.

- Danas radimo svi zajedno: tri generacije smo pod istim krovom, a četvrta, moj petogodišnji sin, već polako uči uz nas. Svako ima svoj deo posla - započinje priču Nikola Petrić.

Gazdinstvo porodice Petrić posebno se izdvaja po tome što je usmereno na proizvodnju visokokvalitetnog priplodnog materijala.

Iako su vremenske prilike ove godine iznenadile čak i iskusne domaćine, Nikola ističe da se goveda rase angus veoma dobro nose sa takvim uslovima, jer važe za izuzetno otpornu rasu.

- One su stvorene za teže uslove. Čak i po velikom snegu one su na pašnjaku. Imam štalu gde ih zatvorim samo kada su ekstremni uslovi, ali čim to prođe, ponovo su na pašnjaku - objašnjava Petrić.

7,1 evro po kilogramu tople polutke

Radni dan na farmi, naročito tokom zime, zahteva mnogo truda. Nikola je na nogama već u ranim jutarnjim satima kako bi očistio sneg i pripremio hranu za stoku. Sa dolaskom proleća posao postaje lakši, jer se životinje nalaze na pašnjacima, što porodici ostavlja više vremena za obavljanje ratarskih poslova.

Porodica Petrić kompletnu hranu za stado proizvodi samostalno. Iako Nikola otvoreno kaže da je, s obzirom na trenutne cene kukuruza, ponekad upitna isplativost sopstvene proizvodnje u odnosu na kupovinu, mehanizacija kojom raspolažu omogućava im samostalnost i sigurnost.

Subvencije su ključ opstanka

Nikola Petrić posebno naglašava značaj subvencija za održivost gazdinstva.

- Ne neki kažu da nisu potrebne, ali meni je to jedina čista zarada. Sve ostalo se pretače u rad i proizvodnju, a kada legnu subvencije, tada možemo da planiramo nove investicije - kaže Petrić.

Problema sa plasmanom proizvoda, kako ističe, nema, jer kvalitet mesa angusa ima stabilno tržište.

- Sarađujemo s Mesnom industrijom „Nedeljković” već dugi niz godina. Tu saradnju su započeli moji roditelji i ja tu tradiciju ne menjam. Trenutna cena od 7,1 evro po kilogramu tople polutke je dobra - kaže Nikola, uz napomenu da mu je dugoročni cilj da jednog dana ima potpuno finalizovan proizvod sa sopstvene farme.

30 krava dovoljno za život jedne porodice

Još jedna karakteristika gazdinstva Petrić jeste usmerenost ka prodaji kvalitetnog priplodnog materijala.

- Prodaja priplodnog materijala ima veću vrednost od klanične robe. Svako ko je došao da pita za grlo, nije otišao a da ga nije kupio. Radim na selekciji koja donosi bolji prirast i kvalitet mesa, jer to je jedini put ka napretku - kaže naš sagovornik.

Nikola ističe da se od ove grane poljoprivrede može živeti, ali samo uz mnogo rada i posvećenosti.