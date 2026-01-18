Slušaj vest

Dok se mnogi okreću industrijskoj proizvodnji, Nenad Vojnović i njegov brat Saša iz Kuzmina dokazuju da su tradicionalni pristup, sopstvena sirovina i takmičarski duh recept za najbolji kulen i slaninu u Srbiji.

Kuzmin, srce Srema, oduvek je bio poznat po dobrim domaćinima, ali porodica Vojnović je uspela da ovo mesto dodatno pozicionira na mapi istinskih ljubitelja suvomesnatih delikatesa. Ono što je osamdesetih godina počelo kao skroman porodični posao sa četiri člana, danas je preraslo u sinonim za vrhunski kvalitet i višestruko nagrađivane proizvode.

Nenad Vojnović, koji danas vodi ovaj posao uz pomoć porodice, priseća se da mu je razgovor sa drugim ljudima otvorio oči.

- Tamo sam video da se naš domaći proizvod razlikuje od svega drugog. Ljudi se tada nisu često sretali sa pravim kulenom, to je tek kasnije promovisano. Shvatio sam da imamo nešto posebno - priča Nenad.

Foto: Profimedia

Počeli su skromno, prerađujući meso za sopstvene potrebe i prijatelje tokom svinjokolja. Krug zadovoljnih kupaca širio se prirodno, od usta do usta, da bi danas njihovi proizvodi stigli do restorana širom Srbije i domova kupaca koji iz Beograda i Novog Sada dolaze direktno na njihovu kapiju u Kuzmin.

Vojnovići ne ostavljaju ništa slučaju. Osnova njihovog uspeha je sopstveni tov. Godišnje utove oko 100 svinja isključivo za preradu, jer veruju da je kvalitetna sirovina jedini preduslov za vrhunski finalni proizvod.

- Naš kulen je napravljen od najkvalitetnijih komada svežeg mesa i začina, bez ikakvih aditiva, startera ili pojačivača ukusa. To je pravi domaći proizvod, od kojeg ne odustajemo uprkos svim izazovima - ističe Nenad Vojnović.

Zanimljivo je da je prerada mesa za Vojnoviće dopunski posao. Nenad je zaposlen, otac je penzioner, a ovaj hobi im omogućava da ne prave kompromise sa kvalitetom zarad masovne proizvodnje.

- Imamo stalna primanja pa nam ovo omogućava da se preradom bavimo na način na koji želimo - polako, temeljno i sa ljubavlju. Bitno nam je da mi uživamo u toj hrani, a onda i da kupcima ponudimo taj isti kvalitet.

Foto: Profimedia

Za one koji žele da osete ukus šampionskih proizvoda, cena kulena je 4.000 dinara po kilogramu, dok se slanina i domaća kobasica mogu kupiti za 2.000 dinara. U ponudi su i ostali zimski specijaliteti, poput butkica, kolenica, špic rebara i domaće masti.

Pet godina pobednici na Erdevičkoj kulenijadi

Ono što porodicu Vojnović izdvaja jeste njihov neverovatan takmičarski duh. Nenad priznaje da ga je ambicija vukla napred čak i kada rezultati nisu bili idealni.