Drugi po redu Susret međunarodnih učesnika izložbe Ekspo 2027 u Beogradu (International Participants Meeting - IPM), kome će prisustvovati predstavnici više od 120 zemalja iz celog sveta, biće održan od 10. do 12. marta u Sava centru, najavilo je danas preduzeće "Expo 2027".

Na otvaranju ovog skupa će se obratiti prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali, generalni sekretar Međunarodnog biroa za izložbe Dimitri Kerkentzes, komesar Ekspa 2027 Beograd i ministar unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević i direktor preduzeća Ekspo 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić.

- Ostalo je nešto više od godinu dana do trenutka kada će Beograd i Srbija ugostiti na milione onih koji će želeti da tokom tri meseca, od 15. maja do 15. avgusta, učestvuju ili posete specijalizovanu izložbu Ekspo 2027 Beograd, svetsku manifestaciju koja se prvi put organizuje na prostoru Zapadnog Balkana, a čija je tema "Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve" - navedeno je u saopštenju.