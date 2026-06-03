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Društvene mreže postale su svojevrsni oglasnik za prodaju nekretnina na kojima je moguće pronaći sve i svašta po najrazličitijim cenama. Ali, ne pamti se da je jedan oglas toliko privukao pažnje kao ovaj. U pitanju je prodaja kuće, međutim zbog ovog oglasa su se usijale mreže, a usledilo je stotina komentara.

- Prodaje se stara kuća od ćerpiča - samo 12.000 evra - piše u oglasu na stranici Jeftine nekretnine Srbije.

U nastavku oglasa sledi:

- Kuća od ćerpiča od 62 m2 sa parcelom u građevinskom području od 377m2 . Put do parcele, bunar, struja do parcele. Selo ima aktivno radno stanovništvo, osnovnu školu, prodavnicu i oko 400 stanovnika - piše u oglasu uz koji su postavljene i fotografije nekretnine koja se prodaje.

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Foto: Facebook/Jeftine nekretnine Srbija

Upravo to je i podiglo buru na mrežama. Naime, na slikama se vidi stara, oronula kuća zarasla u travu i korov koja samo što se nije srušila. Nad krovom se nadvila krošnja drveta, a jasno je daje kuća zapuštena i da nije korišćenja ko zna koliko dugo. Vlasnik nekretnine nije naveo ni gde se kuća nalazi, doduše navedno je da postoji link o detaljima, ali do njega je nemoguće doći.

Usledili su burni komentari na mrežama.

- To nije kuća to je ruševina i to košta srušiti i očistiti, znači najmanje bi došlo 15.000 e. Za te pare kupim kuću sve sređeno, veća i samo se uselim - napisao je Ivo.

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Foto: Facebook/Jeftine nekretnine Srbija

 - Da li ste realni!? 377m2 i kuća za rušenje 12.000? Pa, treba toliko da se to sruši i odveze na deponiju. Bože, Bože... terapiju ne preskačite! Da ste barem travu pokosili i raskrčili plac...Ovako kao da se zmije legu - napisala je izvesna Biljana Jovanović.

- Kako te bre nije sramota za ovo da tražiš 12.000... pa ovo ne vredi ni 2.000 - dodao je Milan.

- Prijatelju, 3.000 da platiš da ti to srušim i raščistim taj zmijarnik - poručio je Jugoslav.

- Koja crna kuća čoveče šta prodaješ za 12.000 evra. Bogati, je'l imaš malo savesti što prodaješ to što ne veredi ni 2.000. Ljudi, šta vam je sa cenama - iščuđavao se Sinan. 

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Foto: Facebook/Jeftine nekretnine Srbija

Većina komentara bila je u ovom stilu, a bilo je i onih koji su rekli da je tuga šta radimo sa dedovinom.  

Inače, ova nekretnina se nalazi nalaze u selu Šarbanovac na južnim obroncima planine Rtanj  Sokobanjskoj opštini.

Biznis Kurir

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