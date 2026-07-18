Prema procenama stručnjaka za tržišta roba Zafera Ergezena, rast temperature i smanjenje padavina u ovim zemljama negativno utiču na cvetanje biljaka kafe, što bi moglo da dovede do slabijeg roda u narednoj sezoni, prenosi Agencija Anadolija (AA).

- Očekuje da će efekti klimatkog fenomena El Ninjo trajati do prvog kvartala 2027. godine, što dodatno povećava rizike oko buduće ponude, dodao je Ergezen.