Skok cene kafe u prodavnicama je neizbežan: Omiljeni napitak Srba biće skuplji, a evo i zašto
Cena kafe na svetskim berzama dostigla je šestomesečni maksimim i sada se plaća 3,57 dolara po funti (0,454 kg) kafe. Novo poskupljenje kafe na svetskom tržištu neminovno će uticati i na cenu kafu u srpskim prodavnicama, ali i kafićima.
- Sva dešavanja u svetu sa proizvodnjom i nabavkom kafe uvek je imala uticaj na krajnju cenu proizvoda kod nas i to kroz poskupljenje, pa ne vidim ni jedan razlog zašto bi to sada bilo drugačije. S obzirom na to da je u pitanju akcizni proizvodi teoretski postoji mogućnost da država na neki način reaguje i kroz akciznu politiku "spreči" neko podizanje cene kafe kod kod nas - rekao je za Biznis Kurir Marko Dragić, pravni savetnik Nacionalne organizacije potrošača Srbije (NOPS).
On ističe da je nezahvalno govoriti koliko poskupljenje kafe nas očekuje zato što na samu cenu utiču brojni faktori.
- To pre svega zavisi od globalne cene kafe, potom od toga ko su dobavljači, logistika i transport kao i koja je vrsta zrna je u pitanju. Jednom rečju postoje brojni faktori koji utiču na cenu kafe kod nas, pa je nezahvalnpo govoriti koliki procenat poskupljenja nas očekuje - dodao je on.
Prema rečima Dragića osim poskupljenja kafe u prodavnicima možemo očekivati i podizanje ovog napitka u kafićima.
- Oni jedva čekaju nova poskupljenja da nađu opravdanje i razlog zašto bi dodatno poskupeli svoju uslugu - poručio je Dragić.
Kafa je jedan od najomiljenijih napitaka u Srbiji. Mnogi se ujutru bude uz šoljicu domaće kafe, pije se na poslu, ali i kad se sretnemo sa prijateljima. Za Srbe kafa je više od napitka, to je ritual.
Prema procenama stručnjaka za tržišta roba Zafera Ergezena, rast temperature i smanjenje padavina u ovim zemljama negativno utiču na cvetanje biljaka kafe, što bi moglo da dovede do slabijeg roda u narednoj sezoni, prenosi Agencija Anadolija (AA).
- Očekuje da će efekti klimatkog fenomena El Ninjo trajati do prvog kvartala 2027. godine, što dodatno povećava rizike oko buduće ponude, dodao je Ergezen.
Prema podacima Prehrambenog odeljenja Ujedinjenih nacija, prosečan Srbin godišnje popije oko 12,3 kilograma kafe (oko tri šoljice dnevno) što je gotovo duplo više nego prosečan Italijan, koji konzumira oko 6,5 kilograma. Tradicionalna "domaća" (turska) kafa je i dalje najčešći izbor, a ispijanje predstavlja ključni društveni ritual i osnovni vid gostoprimstva.
Razlog za novi skok cene kafe na svetskom tržištu je zabrinutosti da bi vremenske neprilike u Brazilu i Vijetnamu, koji su najveći svetski proizvođači kafe, i koji bi mogli da smanje proizvodnju i zalihe što za posledicu može imati manjak kafe na tržištu.
Inače, Brazil je najveći svetski proizvođač i izvoznik arabika kafe, dok Vijetnam dominira u proizvodnji robuste.
Biznis Kurir