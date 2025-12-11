Slušaj vest

U narednim godinama kafa iz Brazila bi mogla da ima malo drugačiji ukus. Ova južnoamerička zemlja je najveći svetski proizvođač arabike, najcenjenije sorte kafe. Međutim, klimatske promene otežavaju uzgoj tih zrna, tako da neki poljoprivrednici više ulažu u drugu sortu – robusta, koja daje gorča zrna, ali može da toleriše visoke temperature i otpornija je na bolesti, piše "Blumberg".

Tradicionalni regioni za uzgoj kafe u Brazilu, koji uglavnom proizvode arabiku, pogođeni su intenzivnijim i češćim sušama. Mada se arabika i dalje najviše izvozi, proizvodnja robuste sada raste bržim tempom, navodi se u izveštaju Ministarstva poljoprivrede Sjedinjenih Američkih Država, koje prati globalnu proizvodnju kafe.

- Za Brazil robusta pruža priliku da ostane najveći svetski dobavljač kafe u budućnosti čak i ako se efekti klimatskih promena intenziviraju - kaže za "Blumberg” Fernando Maksimilijano, menadžer za podatke o tržištu kafe u "Stoun Iks", kompaniji za finansijske usluge.

Rast proizvodnje

Prema podacima ove kuće, u protekle tri godine proizvodnja arabike u Brazilu je rasla stopom od oko dva do dva i po odsto godišnje, a robuste za oko 4,8 odsto. Proizvodnja robuste bolje se nosi sa nepovoljnijim vremenskim uslovima. Kako se ističe, Vijetnam je najveći svetski proizvođač robuste, ali Brazil ga sustiže i mogao bi u narednim godinama da prestigne ovu azijsku državu zahvaljujući dobroj strukturi lanca snabdevanja, prema analitičarima "Rabobanke", kompanije za finansijske usluge.

Kafa Foto: Shutterstock

Inače, arabika je godinama svetski sinonim za kvalitet, dok je robusta služila kao dodatak u mešavinama. Iako jeftinija, i dalje može dati kafu gotovo jednakog ukusa, smatraju stručnjaci i dodaju da odabir između te dve sorte zavisi od ukusa potrošača. One se svakako razlikuju po izgledu zrna, načinu uzgoja, aromi, ali i sadržaju kofeina. Tako se za espreso u praksi najčešće koriste mešavine arabike i robuste. Prva daje aromu, a druga, koja inače ima veći sadržaj kofeina, jačinu i gušći krem – objašnjavaju poznavaoci.

Teška suša u 2024.

Kada je reč o proizvodnji najcenjenije sorte, Brazil se 2024. suočio s teškom sušom, koja je ozbiljno pogodila zasade u najvećem svetskom području za njen uzgoj. Prema studiji iz 2022. godine, koju pominje Rojters, do 2050. više od tri četvrtine najboljeg brazilskog zemljišta za proizvodnju arabike moglo bi da postane neprikladno zbog viših temperatura i suše. Kako se navodi, smanjenje roda značio bi veliki poremećaj u globalnom lancu snabdevanja, još veći rast cena ovog napitka, kao i probleme za proizvođače kafe koji bi loše godine mogli da završe sa velikim dugovima. Za male proizvođače to može značiti i potpunu propast.

Neki analitičari prognoziraju pojeftinjenje kafe na tržištu ukoliko se trend povećanja udela robuste u mešavinama nastavi. Drugi ipak smatraju da će ta razlika u nabavnim cenama na kraju biti pre ukalkulisana u profit trgovaca i kafedžija.

U svakom slučaju, cena kafe na globalnom tržištu već dugo je na rekordnom nivou. Prema oktobarskom izveštaju Međunarodne organizacije za kafu (ICO), njena cena u avgustu 2025. godine porasla je za 14,6 odsto u odnosu na jul. Vanusija Nogeira, izvršna direktorka ICO, izjavila je za Rojters da se očekuje da će se globalno snabdevanje kafom stabilizovati za oko tri godine, kada nove plantaže počnu da rađaju, pod uslovom da tržišne okolnosti ostanu stabilne.

Prema njenima rečima, globalno tržište kafe suočava se sa ozbiljnim poremećajima zbog klimatskih promena i geopolitičkih tenzija. Suše u Brazilu i Vijetnamu smanjile su prinose arabike i robuste - dve najrasprostranjenije i najtraženije vrste kafe.