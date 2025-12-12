Slušaj vest

Američki okružni sudija Pol Engelmejer doneo je presudu na Menhetnu, dok su tužioci tražili najmanje 12 godina zatvora, navodeći da je pad Terra kriptovalute izazvao milijarde dolara gubitaka i domino efekat kriza na tržištu digitalnih tokena.

Kvonovi advokati tražili su maksimalno pet godina, kako bi mogao da se vrati u Južnu Koreju i suoči s lokalnim krivičnim prijavama.

Kvon je optužen za devet krivičnih dela, uključujući prevaru sa hartijama od vrednosti, elektronsku prevaru, prevaru sa robama i zavereničko pranje novca.

Kvon je kreirao kriptovalute TerraUSD i Luna, koje su 2022. godine izgubile oko 40 milijardi dolara vrednosti, i ranije se izjasnio krivim, priznajući da je obmanjivao investitore u vezi sa stabilnošću jedne od svojih valuta tokom neizvesnih perioda tržišta.

Optužba je tvrdila da je Kvon 2021. obmanjivao investitore u vezi sa TerraUSD, takozvanim stabilnim kovensom, koji je trebalo da održava vrednost od jednog dolara.

Kada je vrednost kovensa pala ispod tog nivoa, Kvon je tvrdio da je algoritam "Terra Protocol" vratio cenu, dok je zapravo angažovao firmu za visokofrekventno trgovanje da tajno kupi milione dolara tokena i veštački održi njegovu vrednost.

Kao deo nagodbe sa američkom Komisijom za hartije od vrednosti i berze, Kvon je 2024. pristao da plati 80 miliona dolara i bude zabranjen u kripto transakcijama, u okviru ukupne nagodbe od 4,55 milijardi dolara.

On se takođe suočava sa optužbama u Južnoj Koreji, a tužioci neće osporavati njegovu potencijalnu molbu za prebacivanje u inostranstvo nakon što odsluži polovinu kazne u SAD.