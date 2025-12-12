Slušaj vest

Skoplje i Beograd zabeležiće najjači rast u regionu, svaki sa više od 200.000 novih sedišta. Ekspanziju u oba grada predvodi obnovljeni Wizz Air, koji povećava kapacitet za 286.124 sedišta u Skoplju i 141.905 u Beogradu.

Zagrebački aerodrom zauzima treće mesto po rastu, gde je glavni nosilac povećanja kapaciteta Croatia Airlines. Nacionalni avio-prevoznik dodaje 65.678 sedišta u glavnom gradu Hrvatske, šireći flotu i mrežu linija tokom prelaska na jedinstveni tip aviona.

Ryanair, koji je prethodnih godina bio ključan za rast Zagreba, u prvom kvartalu beleži skromnije povećanje od 11.960 sedišta, što je čak manje od turskog avio-prevoznika Turkish Airlines, koji dodaje 13.006. S druge strane, Ryanair-ov rival Wizz Air podstiče rast i na nekoliko manjih aerodroma u regionu, uključujući Tuzlu, Niš, Banjaluku i Ohrid.

Ukupno, tržišta bivše Jugoslavije ponudiće 7.514.798 sedišta na redovnim letovima tokom prvog kvartala 2026. godine, kroz 48.428 operacija, što je rast od 20,9%. Posmatrano ukupno, najprometnija međunarodna destinacija biće istambulski aerodrom (IST) sa 278.839 sedišta, zatim Ciriš sa 242.623, te Istanbul Sabiha Gokčen sa 207.556 sedišta.

Među novim rutama koje će se operisati tokom prvog kvartala, a nisu bile dostupne prethodne godine, nalaze se Tbilisi, Astana i Grenobl iz Beograda, Gran Kanarija iz Ljubljane, kao i Larnaka i Prag iz Skoplja, između ostalih.