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Promene u odnosu na verziju pre redizajna spolja gotovo da nema, ali ispod karoserije krije se snažniji pogonski sklop.

Vizuelno, Ballet Cat zadržava hromirane branike, zaobljene linije i retro dizajn inspirisan originalnom Bubom iz šezdesetih godina.

Najveća novost je elektromotor koji sada razvija 204 KS, umesto dosadašnjih 171 KS. Zahvaljujući tome, maksimalna brzina povećana je sa 155 na 180 km/h.

Kamera za selfije

Za sada nije poznato da li je unapređena i litijum-gvožđe-fosfat (LFP) baterija.

Automobil i dalje nudi nekoliko neobičnih funkcija namenjenih prvenstveno ženama, poput velikog ogledala za šminkanje, posebnih pregrada za kozmetiku i kamere za selfije koja fotografije može automatski da deli na društvenim mrežama.

"Warm Mode"

Najneobičnija opcija ostaje takozvani Warm Mode, koji je GWM predstavio još na originalnom modelu.

Reč je o režimu namenjenom ženama tokom menstrualnog ciklusa. Jednim pritiskom na dugme sistem automatski pojačava grejanje u kabini kako bi putnicima bilo toplije.

Uprkos brojnim reakcijama koje je ova funkcija izazvala od predstavljanja modela, GWM je odlučio da je zadrži i na verziji za 2026. godinu.