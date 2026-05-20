U samom srcu Beograda, u ulici Đure Jakšića broj 4, otvorena je nesvakidašnja kafeterija koja je privukla veliku pažnju prolaznika i ljubitelja kafe. Razlog za to nije samo moderan enterijer, već činjenica da vaš omiljeni jutarnji napitak ne priprema čovek, već prvi robot barista u Srbiji.

Ovaj tehnološki novitet stigao je direktno iz Dubaija i već dvadesetak dana uspešno opslužuje Beograđane. Iako je već postao prava atrakcija, robot još uvek nema ime, pa su vlasnici odlučili da pozovu sugrađane i posetioce da daju svoje kreativne predloge.

Mnogi bi pomislili da robotizovana priprema znači kompromis sa kvalitetom, ali u ovoj kafeteriji tvrde suprotno. Robot koristi isključivo stoprocentnu arabiku, a ljubitelji kafe sa mlekom mogu birati između klasičnog kravljeg ili ovsenog mleka, što je sve popularniji izbor među onima koji preferiraju biljnu ishranu.

- Robot je instaliran pre otprilike 25 dana i reakcije ljudi su fenomenalne. Pored kafe, on priprema i razne vrste biljnih čajeva, kao i sladoled, što ga čini svestranim radnikom - izjavila je Natalija Stanković za Euronews Srbija.

U svetu gde je svaka sekunda važna, robot barista pokazuje zavidnu efikasnost. Iako brzina zavisi od vrste napitka, prosečno vreme pripreme je kraće nego kod tradicionalnih barista:

Espreso : manje od 60 sekundi;

: manje od 60 sekundi; Kapućino : između 60 i 90 sekundi;

: između 60 i 90 sekundi; Sladoled: oko jedan minut.

Bilo da ste ljubitelj tehnologije ili samo tražite savršenu šoljicu kafe "za poneti", ovaj kafić može biti pravi za vas.