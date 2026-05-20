Otkupne cene voća na domaćem tržištu beleže velike oscilacije, dok proizvođači upozoravaju da sve veći troškovi i nestabilna sezona otežavaju opstanak u poljoprivredi.

Koliko nam je kvalitetno to prvo povrće i voće, ali i kakve su cene ove nedelje, za emisiju "Redakcija", izveštavao je Pavle Ivković - novinar Kurira.

- Ova trešnja je lično moj proizvod. Druga stvar, ono što bih želela da naglasim jeste da je cena otkupa krenula, u početku 500 dinara za rusku robu, a sada je, kako sam čula, spala na oko 150 dinara. Pitam se kako je moguće da se malinari i drugi proizvođači stalno bore za svoja prava, dok je, na primer, trešnja kada god rodi - praktično bagatela. U prevodu, polako nam se poljoprivreda gasi i na kraju ćemo svi jesti uvozno voće i povrće - za Kurir televiziju, rekla je sagovornica.

"Rastu troškovi i pritisak na proizvođače"

Sagovornica je upozoravila da sve veći troškovi rada i nestabilne otkupne cene ozbiljno otežavaju opstanak domaćih proizvođača voća.

- Ulaže se dosta u poljoprivredu, ali i troškovi rastu, posebno dnevnice za berače. Dnevnice berača su od 6.000 do 7.000 dinara za branje trešanja. Dešava se da u prvim danima sezona otkupa bude 500 ili 400 dinara, što može da pokrije troškove i ostavi zaradu, ali zatim cena naglo pada. Ponavlja se isti problem i kod jagoda - cena brzo padne, kvantaš je prepun robe, a proizvođači teško pokrivaju troškove. Ljudi koji žive od toga ne mogu da izađu na kraj sa situacijom. Trenutna cena jagoda je oko 300 dinara po kilogramu na veliko, odnosno oko 350 dinara na biranje. To je trenutno realna cena, a borovnica je uvozna i ide oko 2.000 dinara po kilogramu. Čekamo domaću malinu i domaću borovnicu - kaže sagovornica.

Sagovornica, za emisiju "Redakcija", navodi da se zbog velike ponude i promene u sezoni prodaje cene voća svakodnevno menjaju, dok proizvođači sve teže ostvaruju značajniju zaradu.

- Kada govorimo o ceni trešnje, ljudi uglavnom uzimaju od pola kilograma do 600 grama. Ljudi pokušavaju da uštede na sve načine. Ove godine su se više bazirali na voće nego na povrće, pa zato. Prošle godine je bilo slabije, pa se to odrazilo. Prodajom voća, u današnje vreme, ne može baš dobro da se zaradi, cene su dosta pale. Razlika u cenama se desila upravo zbog toga su voće kao što su kajsija i trešnja prerodile. Biće niža, ali za tri-četiri dana će se stabilizovati. Cene voća i povrća na dnevnom nivou zavise od ponude - za Kurir televiziju, zaključio je sagovornik.

