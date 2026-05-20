Slušaj vest

Reč je o saobraćajnici dugoj 12,4 kilometra koja povezuje glavni grad Sen Deni i grad La Posesion, pri čemu je najveći deo trase izgrađen na stubovima usred Indijskog okeana.

Prvi veliki deo auto-puta već je pušten u saobraćaj, dok je obalski segment između Sen Denija i Grand Saloua pri samom završetku. Međutim, zapadni deo prema gradu La Posesion i dalje je u izgradnji, prenosi Revijahak.

Izgrađen u moru

Centralni deo čitavog projekta čini most dug 5,4 kilometra, koji je izgrađen direktno u moru. Nalazi se na visini između 20 i 30 metara iznad nivoa mora i udaljen je oko 70 metara od obale. Put je širok 30 metara i ima po tri trake u svakom smeru, a osim automobila i autobusa, predviđen je i za pešake i bicikliste.

Ranije je ovaj put nosio naziv "Route du Littoral" (RN1) i prolazio tik uz strme litice. Klizišta, obilne kiše i veliki talasi često su izazivali ozbiljne prekide saobraćaja koji su ponekad trajali i nedeljama.

Tehnički složen projekat

Trenutno oko 70.000 vozila svakodnevno koristi deonicu koja je već otvorena za saobraćaj. Zbog izuzetne tehničke složenosti projekta, ali i problema sa nabavkom materijala, došlo je do značajnih kašnjenja i velikog rasta troškova.

Iako je prvobitno procenjeno da će projekat koštati oko 1,6 milijardi evra, sada se očekuje da konačna cifra dostigne približno 2,5 milijarde evra, što znači da cena iznosi oko 200 miliona evra po kilometru, zbog čega se ovaj projekat često navodi kao najskuplji put na svetu. Završetak kompletnog projekta očekuje se do 2030. godine.