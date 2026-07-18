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Prema podacima Centralnog državnog ureda za Hrvate van Hrvatske, u Nemačkoj živi oko pola miliona hrvatskih državljana. Prema podacima Saveznog zavoda za statistiku, na dan 31. decembra 2019. godine u Nemačkoj je živelo 414.890 hrvatskih državljana, pri čemu nisu uračunati oni koji imaju dvojno državljanstvo.

Međutim, poslednjih godina sve više ljudi odlučuje da se vrati u Hrvatsku. Prema podacima Saveznog zavoda za statistiku u Visbadenu, prošle godine se iz Hrvatske u Nemačku doselilo 10.346 osoba, dok se u suprotnom smeru vratilo čak 20.504 ljudi.

Zašto neki odlaze, zašto drugi ostaju i kako gledaju na one koji se žale na život u Nemačkoj, a ipak ne žele da se vrate, raspravljali su članovi Fejsbuk grupe "Balkanci u Nemačkoj", koja okuplja ljude sa prostora bivše Jugoslavije koji dele svoja iskustva života i rada u toj zemlji.

"Hrvatska je duplo bolja"

- Danas me jedan čovek ubeđuje da je Hrvatska duplo bolja od Nemačke. A upravo mu je Nemačka omogućila letovanja, putovanja avionom pet-šest puta godišnje, automobil iz 2022. godine, odlazak na odmor i popravku zuba vrednu 15.000 evra, izlete po planinama i još mnogo toga. I sve to priča, ali nikako da se vrati u Hrvatsku, jer zna da bi tamo morao više da radi za platu od 1.500 evra, dok je hrana u Nemačkoj znatno jeftinija. Ljudi, budite zadovoljni. Nemačka nas je primila i pružila nam mnogo toga - napisao je jedan član grupe, što je izazvalo više od 170 komentara.

Jedan od korisnika mu je odgovorio:

- Ne pričaj gluposti. Meni Nemačka nije ništa dala, a kamoli poklonila. Sve što imam krvavo sam zaradio. Čak i kada treba da dobijem ono što mi po zakonu pripada, počinje borba sa nemačkom birokratijom. Kada se sve sabere, na Balkanu se živi mnogo mirnije. Možda ljudi imaju manje novca, ali nemaju stres i nesigurnost sa kojima se mi ovde svakodnevno suočavamo.

Nada je bila još oštrija:

- Da sam na mestu Nemaca, svakoga ko kaže da mu ovde nije dobro poslala bih nazad odakle je došao. Vratite se tamo odakle ste došli.

"Vraćam se čim budem mogla"

Ivica smatra da su ovakve rasprave besmislene.

- Ko želi da se vrati, vratiće se. Ko ne želi, ostaće. Sve zavisi od toga šta kome odgovara. Da li je Nemačka ili Hrvatska bolja, zavisi od situacije svakog pojedinca. Onaj ko se snađe u Nemačkoj snaći će se i u Hrvatskoj, i obrnuto.

Tanja je podelila svoje iskustvo:

- Moja najveća životna greška bila je što sam pre tri godine došla ovde. Zarađujem duplo više nego ranije, ali je sve ostalo lošije. I dok smo živeli u Hrvatskoj mogli smo da putujemo, mada je uvođenje evra donekle smanjilo našu kupovnu moć. Ali imamo more. Ako me pitaš zašto se odmah ne vratim, vraćam se čim završim obaveze koje imam ovde i oslobodim se nemačkog sistema koji te veže na određeno vreme.

Gorjana smatra da svako treba da živi tamo gde mu je bolje.

- Ako neko ne voli život u Nemačkoj, zna gde je granica. Ako su vam vaše zemlje bolje, zapitajte se zašto ste uopšte došli ovde. Nije čovek mislio da mu je Nemačka nešto poklonila, već da mu je omogućila da sebi priušti više stvari. Svako treba da bude tamo gde se oseća bolje.

"Niko ovde ništa ne poklanja"

Vesna se nije složila sa tvrdnjom da je Nemačka nekome nešto dala.

- Sutra kada bi doneli zakon da svi stranci moraju da napuste Nemačku, svi bismo otišli. Toliko o tome da nam je neko nešto dao. Sve što imamo zaradili smo svojim radom. Danas posla ima, ali pitanje je koliko će to trajati. Niko ovde nikome ništa ne poklanja.

Mariana je imala ironičan komentar:

- Toliko nezadovoljnih na jednom mestu. Pa zašto se ne vratite? Premijer Plenković stalno poziva ljude da se vrate jer nedostaje radnika. Spakujte kofere, krenite autoputem kući, pa pravo na biro za zapošljavanje. Možda vas ubace i u neku stranku pa vam bude bolje nego u Nemačkoj. Nema razloga za tugu, domovina vas čeka.

Na kraju se javio i Zlatko, koji smatra da Nemačka više nije ono što je nekada bila.