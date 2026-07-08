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U Nemačkoj se priprema jedna od najradikalnijih reformi penzijskog sistema u poslednjih nekoliko decenija, koja bi mogla iz korena da promeni finansijski položaj stotina hiljada udovica i udovaca.

Stručna komisija za reformu penzijskog sistema predlaže potpuno ukidanje tradicionalne porodične penzije nakon smrti supružnika i uvođenje novog modela obavezne podele penzijskih prava između bračnih partnera (Rentensplitting).

Prema prvim procenama, ova promena bi pojedinim preživelim supružnicima mogla da smanji mesečna primanja i do 720 evra, što bi tokom dvadeset godina primanja penzije moglo da znači ukupan gubitak veći od 170.000 evra.

Novi sistem predviđa da se penzijski bodovi koje su supružnici stekli tokom trajanja braka dele na jednake delove. Na taj način svaki bračni partner imao bi sopstvenu, samostalnu penziju, bez obzira na to ko je tokom radnog veka zarađivao više i uplaćivao veće doprinose.

Međutim, ključna razlika u odnosu na sadašnji sistem jeste to što u slučaju smrti jednog od supružnika više ne bi postojalo automatsko pravo na porodičnu penziju, koja danas mnogima predstavlja osnov finansijske sigurnosti u starosti.

Kako bi izgledala razlika u primanjima

Prema važećim nemačkim propisima, udovice i udovci, pored svoje penzije, imaju pravo da primaju i 55 odsto penzije preminulog supružnika.

Stručnjaci to objašnjavaju jednostavnim primerom. Ako je preminuli suprug primao penziju od 2.400 evra, a supruga 800 evra, ona danas nakon njegove smrti ukupno dobija 2.120 evra - odnosno 800 evra svoje penzije i 1.320 evra porodične penzije.

Po predloženom modelu, nakon podele penzijskih bodova primala bi isključivo svoju preračunatu penziju od 1.400 evra. To znači da bi svakog meseca bila u minusu čak 720 evra.

Žene bi bile najviše pogođene

Analitičari upozoravaju da bi ovakav model bio najpravedniji samo za bračne parove koji su tokom radnog veka imali slične zarade i približno jednake uplate doprinosa.

Najveći gubitnici reforme bile bi osobe koje su godinama radile skraćeno radno vreme ili su bile van tržišta rada zbog podizanja dece ili brige o članovima porodice. U toj grupi, prema statistici, najviše je žena.

Iako konačna odluka o ukidanju porodične penzije još nije doneta, u nemačkim političkim krugovima već se vode ozbiljne rasprave o ovom osetljivom pitanju.

Političari pokušavaju da umire javnost najavama da će sadašnji penzioneri, kao i parovi koji su već u braku, biti zakonski zaštićeni. Međutim, još nije poznato na koji način bi ta prelazna zaštita bila sprovedena u praksi.

Zbog burnih reakcija javnosti, pojedini stručnjaci već predlažu kompromisna rešenja prema kojima bi pravo na porodičnu penziju bilo zadržano makar za osobe koje mogu da dokažu da su prekidale radni staž zbog podizanja dece ili brige o članovima porodice.