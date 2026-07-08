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Ministarstvo poljoprivrede Srbije apelovalo je danas na poloprivredne proizvođače da, zbog najavljenog novog talasa visokih temperatura i povećanog rizika od izbijanja požara na otvorenom prostoru, ne pale strnjiku, žetvene ostatke, smeće i biljni otpad, jer to predstavlja ozbiljnu opasnost po ljudske živote, imovinu, poljoprivredno zemljište i životnu sredinu, a istovremeno je i zakonom zabranjeno.

U uslovima visokih temperatura, suše i pojačanog rizika od požara, čak i najmanji plamen može dovesti do požara velikih razmera, navedeno je u saopštenju. Istaknuto je da se vatra sa njiva veoma brzo širi na okolne useve, voćnjake, šume, stambene i privredne objekte, ostavljajući za sobom nesagledive posledice.

Ukazano je da, pored neposredne opasnosti od požara, paljenje strnjike nanosi trajnu štetu poljoprivrednom zemljištu. ; Uništavaju se organska materija, humus i korisni mikroorganizmi koji predstavljaju osnovu plodnosti zemljišta, što dovodi do smanjenja prinosa, degradacije zemljišta i povećane erozije, naglašeno je u saopštenju.

Foto: YouTube/RTV Mag

Zakonom o zaštiti od požara za paljenje strnjike predviđene su kazne od 50.000 do milion dinara, a celo poljoprivredno gazdinstvo ide u pasivan status

Ministarstvo je pozvalo sve poljoprivrednike da pokažu odgovornost i prilikom uklanjanja žetvenih ostataka ne koriste vatru, već da primenjuju bezbedne i održive načine njihovog zbrinjavanja.

Podsećaju i da su Zakonom o zaštiti od požara i Zakonom o poljoprivrednom zemljištu propisane novčane kazne za paljenje strnjike i biljnih ostataka na otvorenom prostoru. Pored novčanih sankcija, poljoprivredna gazdinstva koja prekrše propise mogu izgubiti pravo na podsticaje, u skladu sa važećim propisima.

Svako paljenje strnjike, žetvenih ostataka ili biljnog otpada, koje je zakonom zabranjeno, potrebno je bez odlaganja prijaviti vatrogasno-spasilačkoj jedinici na broj 193 ili policiji na broj 192, kako bi se sprečile nesagledive posledice, zaštitili ljudski životi i sačuvala imovina.

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić poručio je da je očuvanje plodnog zemljišta zajednička odgovornost svih koji se bave poljoprivredom.

Ministarstvo je podsetilo da postoje bezbedni i održivi načini upravljanja žetvenim ostacima, poput njihovog zaoravanja ili kompostiranja, čime se čuva plodnost zemljišta, povećava sadržaj organske materije i doprinosi dugoročno održivoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Ne palite strnjiku, čuvajmo njive, zaštitimo ljudske živote i sačuvajmo plodno zemljište za buduće generacije, poručili su iz Minisatrstva poljoprivrede.