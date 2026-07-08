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Prema analizi, ključni pokretač privrednog rasta Srbije biće veliki investicioni ciklus povezan sa organizacijom međunarodne izložbe Ekspo 2027 u Beogradu, koja će podstaći izgradnju infrastrukture, puteva, železnice i urbanu obnovu.

MMF ocenjuje da će za razliku od nekih drugih zemalja gde je rast zasnovan na potrošnji domaćinstava, u Srbiji glavni motor biti javne investicije, uz podršku rastuće proizvodnje za izvoz i ulaganja u industriju, uključujući kineske investicije u sektor rudarstva, posebno bakra.

Fond navodi da je Srbija poslednjih godina izgradila značajne makroekonomske rezerve, uspešno smanjila inflaciju i održala fiskalnu disciplinu.

Rast srske privrede će značajno nadmašiti evrozonu u periodu 2027-2031, gde se očekuje prosečan rast od samo 1,2 odsto godišnje, dok će Evropska unija u celini beležiti rast od oko 1,4 odsto.

Globalna ekonomija trebalo bi u istom periodu da raste oko 3,2 odsto godišnje, navodi MMF u izveštaju.

Biznis Kurir/Telegraf

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