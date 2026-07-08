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Prema finansijskim izveštajima za prošlu godinu, u Hrvatskoj su registrovane čak 44 firme koje nemaju nijednog zaposlenog, a ostvarile su prihode veće od 10 miliona evra. Na prvi pogled zvuči neverovatno - nema radnika, nema plata, a prihodi se mere desetinama, pa čak i stotinama miliona evra.

Međutim, taj podatak sam po sebi ne znači da je reč o nezakonitom poslovanju. Među takvim firmama nalaze se holding društva, podružnice stranih korporacija, kompanije koje se bave nekretninama, agencije za posredovanje i posebna društva osnovana radi upravljanja imovinom ili prihodima u okviru velikih poslovnih sistema.

Ipak, ovi podaci otvaraju pitanje transparentnosti. U pojedinim slučajevima reč je o uobičajenom poslovnom modelu, dok se iza velikih prihoda i nula zaposlenih u drugim slučajevima nalaze firme povezane sa ranijim kontroverzama, sporovima ili krivičnim postupcima.

Rekorder po prihodima je E.ON Plin

Apsolutni rekorder među firmama bez zaposlenih je E.ON Plin. Ova kompanija je tokom 2025. godine ostvarila prihod od 146 miliona evra i dobit od 2,8 miliona evra. Bavi se prodajom prirodnog gasa domaćinstvima i privredi širom Hrvatske, ali nema nijednog zaposlenog. Iza nje stoji međunarodna energetska korporacija E.ON SE sa sedištem u Esenu u Nemačkoj.

Kladionice i ogromna dobit

Na vrhu liste nalazi se i Emma Gamma Adriatic, kompanija registrovana za poslovno savetovanje i upravljanje, iza koje stoji kladionica SuperSport. Jedini vlasnik je EMMA Capital Limited sa Kipra, koja je u većinskom vlasništvu češkog preduzetnika Jiržija Šmejca.

Direktori firme su Radim Haluza i Pavel Horak. Kompanija nema zaposlenih, a prijavila je dobit od čak 114,2 miliona evra.

Na spisku se nalazi i kladioničarska kompanija FavBet, koja je u stoprocentnom vlasništvu ukrajinskog preduzetnika Andrija Matiuhe. Njena dobit iznosi 11,8 miliona evra.

Air BP Croatia nikada nije imala zaposlene

Air BP Croatia d.o.o., podružnica globalnog energetskog giganta BP, bavi se snabdevanjem aviona avionskim gorivom. Tokom 2025. godine ostvarila je prihod od 49 miliona evra, uz gubitak od 151.000 evra.

Distribucija se organizuje preko lokalnih podružnica, ugovora sa aerodromima i operaterima, dok tehničke i operativne poslove obavljaju koncesionari, upravljači aerodroma ili povezana društva.

Holding koji kontroliše Zagrebačku pivaru

Cervesia Zagreb d.o.o. ostvarila je dobit od 44,7 miliona evra. Kompanijom upravljaju direktori Miroslav Holjevac i Slavica Kozina. Formalno je reč o podružnici češke pivare Staropramen, a Cervesia je vlasnik Zagrebačke pivare.

Finansijski rezultat ove firme uglavnom čine dividende i prihodi od kapitala Zagrebačke pivare, koja je prošle godine ostvarila rekordnu dobit.

Porsche Zagreb bez zaposlenih zaradio 24,5 miliona evra

Porsche Zagreb d.o.o. ostvario je prihod od 26,56 miliona evra i dobit od 24,5 miliona evra. Reč je o vlasničkoj kompaniji u okviru Porsche Holdinga iz Salcburga. Ona ne prodaje automobile direktno, već poseduje udele u operativnim firmama.

Sličan poslovni model ima i Atlantic Media d.o.o., registrovana za oglašavanje u medijima. Ostvarila je prihod od 12,6 miliona evra i dobit od 43.619 evra. Direktorka je Vesna Barišić, dok je prema Registru stvarnih vlasnika jedini vlasnik Bruno Barišić. Oni stoje iza marketinške Promedia grupe, koja ima prihode od 28,7 miliona evra i više od 50 zaposlenih.

Nekretnine čine veliki deo ove priče

Među firmama bez zaposlenih sa milionskim prihodima posebno se izdvajaju kompanije koje posluju u oblasti nekretnina i razvojnih projekata. Takav model često funkcioniše tako što jedna firma poseduje zemljište, poslovnu zgradu ili tržni centar, dok radnike zapošljavaju zakupci, povezane kompanije ili spoljne firme.

Arena Center Zagreb ostvario je prihod od 35,6 miliona evra i dobit od 9,4 miliona evra.

VDM Barun Dom u stoprocentnom je vlasništvu Vjekoslava Mandića i bavi se građevinarstvom. Ostvario je prihod od 31,9 miliona evra i dobit veću od milion evra. Firma je povezana sa kompanijom V.D.M., koja je u Zagrebu izgradila više stambenih blokova.

STOP SHOP Development d.o.o. prijavio je 12 miliona evra poslovnih prihoda, uz gubitak od 1,4 miliona evra, i nema nijednog zaposlenog. Kompanijom upravljaju češki državljani Zdenek Havelka i Pavel Mehura, a upravlja mrežom maloprodajnih parkova širom Hrvatske. Vlasnik je austrijska firma iza koje stoji više čeških i međunarodnih investitora.

Osječki Amplitudo vlasnik Portanove

AMPLITUDO d.o.o. iz Osijeka registrovan je za izgradnju stambenih i nestambenih objekata. Bez ijednog zaposlenog ostvario je prihod od 12,9 miliona evra, uz gubitak od 1,3 miliona evra. Jedina vlasnica i direktorka je Nada Biloš.

Kompanija poseduje gotovo 50.000 kvadratnih metara poslovnog prostora u Osijeku, odnosno tržni centar Portanova. Iza firme stoji jedan od najpoznatijih slavonskih preduzetnika Željko Biloš.

Projekat Utrina i „zelena zgrada“

Na listi se nalazi i Projekat Utrina iz Zagreba. Poslovni prihodi iznosili su 26,5 miliona evra, ali je firma poslovala sa gubitkom od 1,5 miliona evra. Registrovana je za izgradnju stambenih i poslovnih objekata.

Iza ove firme krije se jedan od najspornijih urbanističkih slučajeva u Novom Zagrebu - takozvana "zelena zgrada“ u Utrinama, o kojoj je Index ranije pisao.

Državno tužilaštvo istražuje slučaj

Posebno je zanimljiv slučaj firme SIANA PROJEKT d.o.o. iz Pule, registrovane za poslovanje nekretninama. Bez ijednog zaposlenog prijavila je prihod od 11,1 milion evra i gubitak od 1,2 miliona evra.

Iza tih podataka krije se posao vredan sedam miliona evra, odnosno istraga Državnog tužilaštva Hrvatske, o kojoj je pisao portal Istra24.

Posebnu pažnju privlači i N2M HOLDING d.o.o., holding kompanija iza koje stoji osječki preduzetnik Zvonimir Novak. Firma je osnovana prošle godine, a već je prijavila dobit od 17,6 miliona evra, iako nema nijednog zaposlenog.

N2M Holding kontroliše kompaniju Eurokamen iz Osijeka, koja zapošljava više od 100 radnika. Eurokamen je bio glavni izvođač radova na izgradnji novog stadiona NK Osijeka, ali je projekat završen raskidom ugovora između kluba i izvođača, dok je sudski postupak i dalje u toku.

Finansije, dugovi i transport

B2 Kapital d.o.o. specijalizovan je za otkup i naplatu potraživanja iz bankarskog sektora. Kompanija je ostvarila dobit od 19,7 miliona evra.

W.A.G. Payment Solutions HR d.o.o., hrvatska podružnica evropske tehnološke kompanije Eurowag, specijalizovane za rešenja u drumskom transportu, prijavila je prihod od 25 miliona evra i dobit od svega 4.286 evra.

Company Maritime Adriatic j.d.o.o. iz Rijeke, agencija za posredovanje pri zapošljavanju, ostvarila je prihod od 14,6 miliona evra i dobit od 4.556 evra. Direktorka je Džulija Mijolović.

Trgovina žitaricama iz Ukrajine

Među kompanijama sa najvećim prihodima nalazi se i Grain Trade & Shipping, koja je ostvarila prihod od 41,6 miliona evra i dobit od 211.000 evra. Bavi se posredovanjem u međunarodnoj trgovini žitaricama i poljoprivrednim proizvodima.

Na zvaničnom sajtu navodi da robu nabavlja iz najveće poljoprivredne regije Ukrajine. Direktorka i jedina vlasnica je Olena Ragulina, poreklom iz Ukrajine, sa prijavljenim boravištem u Nemačkoj. Firma je registrovana u Hrvatskoj, u Okrugu Gornjem.

Na spisku i nekadašnji Top Shop

Na listi se nalazi i Studio Moderna, kompanija iza nekada poznatog brenda Top Shop. Firma je završila u stečaju i ugašena je tokom 2025. godine. Prihod od 17 miliona evra i dobit od 12,9 miliona evra ostvareni su prodajom stečajne imovine.

Na listi je i DAMART INTERNATIONAL d.o.o., firma bez zaposlenih koja je ostvarila prihod od 10,3 miliona evra i dobit od 3.353 evra. Direktor je Damijan Artič, slovenački državljanin sa adresom u Austriji. Iako je formalno registrovana za proizvodnju metalnih konstrukcija, na zvaničnom sajtu predstavlja se kao IT kompanija sa više od 15 godina iskustva.

SRG Adriatic d.o.o., hrvatska podružnica velike holandske kompanije specijalizovane za distribuciju čokolade, slatkiša, keksa i proizvoda za ličnu higijenu, prijavila je prihod od 15,5 miliona evra i dobit od 5.000 evra.

Energetika posebno zastupljena

Na listi se nalazi veliki broj kompanija iz energetskog sektora. Među njima su Energetski park Korlat, prva vetroelektrana u vlasništvu HEP-a, Energana Županja i Energana Benkovac, koje posluju u okviru češkog GEEN Holdinga, Vetroelektrana Katuni, kontroverzni projekat nemačkih vlasnika, Danilo Energija, u vlasništvu penzijskih fondova i Croatia osiguranja, kao i brojne druge kompanije.