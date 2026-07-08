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Društvene mreže postale su mesto za brojne oglase posebno za prodaju nekretnina. U moru takvih oglasa izdvojio se jedan za prodaju vikendice na Krčedinskom bregu.

- Kuća se nalazi na 180 metara nadmorske visine, pruža se otvoren pogled na ravnicu Srema, pa se po vedrom danu u daljini mogu videti čak i obrisi Avale i Cera. Ne vidi se Dunav, on je sa druge strane - piše u oglasu.

Ova nekretnina, verovali ili ne, košta samo 17.000 evra, a vlasnik nekretnine čak je i spreman na manje korekcije cene.

Kako se navodi, ova vikendica se nalazi u naselju Janda, u ulici Danila Kiša 15, na nadmorskoj visini od oko 180 metara, sa koje se pruža panoramski pogled na sremsku ravnicu, a u daljini se mogu videti obrisi Avale i Cera.

- Vlasnik sam 1/1, plac je potpuno uknjižen, a kuća je predata na uknjižbu - napisao je vlasnik.

1/5 Vidi galeriju Na prodaju vikendica u Krčedinu Foto: Facebook/Oglasi Inđija

Kako se navodi u oglasu ukupna površina kuće iznosi 72 kvadrata (prizemlje i sprat po 36 kvadrata), a plac je dimenzija 7 metara širine i 200 metara dužine.

U prizemlju se nalaze letnja kuhinja i velika prostorija koja trenutno služi kao podrum, dok su na spratu dnevni boravak površine oko 16 kvadrata i dve spavaće sobe od po 10 kvadrata.

Vikendica bez računa

Najbolje od svega je što za ovu nekretninu nema računa. Kako se navodi, infrastruktura je potpuno samoodrživa i nema mesečnih računa. Struja je obezbeđena preko solarnog sistema sa dva panela ukupne snage 270 W i dva akumulatora od po 80 ampera, što je, kako navodi vlasnik, dovoljno za osvetljenje, frižider, televizor i punjenje elektronskih uređaja.

Tehnička voda je obezbeđena preko cisterne kapaciteta 4000 litara.

Cena nije fiksna

Vlasnik je vikendicu procenio na 17.000 evra, ali dodaje da je moguća korekcija cene.