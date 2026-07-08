Ne plaća se ni struja, ni voda: Na prodaju vikendica bez računa za samo 17.000 evra, evo u čemu je caka
Društvene mreže postale su mesto za brojne oglase posebno za prodaju nekretnina. U moru takvih oglasa izdvojio se jedan za prodaju vikendice na Krčedinskom bregu.
- Kuća se nalazi na 180 metara nadmorske visine, pruža se otvoren pogled na ravnicu Srema, pa se po vedrom danu u daljini mogu videti čak i obrisi Avale i Cera. Ne vidi se Dunav, on je sa druge strane - piše u oglasu.
Ova nekretnina, verovali ili ne, košta samo 17.000 evra, a vlasnik nekretnine čak je i spreman na manje korekcije cene.
Kako se navodi, ova vikendica se nalazi u naselju Janda, u ulici Danila Kiša 15, na nadmorskoj visini od oko 180 metara, sa koje se pruža panoramski pogled na sremsku ravnicu, a u daljini se mogu videti obrisi Avale i Cera.
- Vlasnik sam 1/1, plac je potpuno uknjižen, a kuća je predata na uknjižbu - napisao je vlasnik.
Kako se navodi u oglasu ukupna površina kuće iznosi 72 kvadrata (prizemlje i sprat po 36 kvadrata), a plac je dimenzija 7 metara širine i 200 metara dužine.
U prizemlju se nalaze letnja kuhinja i velika prostorija koja trenutno služi kao podrum, dok su na spratu dnevni boravak površine oko 16 kvadrata i dve spavaće sobe od po 10 kvadrata.
Vikendica bez računa
Najbolje od svega je što za ovu nekretninu nema računa. Kako se navodi, infrastruktura je potpuno samoodrživa i nema mesečnih računa. Struja je obezbeđena preko solarnog sistema sa dva panela ukupne snage 270 W i dva akumulatora od po 80 ampera, što je, kako navodi vlasnik, dovoljno za osvetljenje, frižider, televizor i punjenje elektronskih uređaja.
Tehnička voda je obezbeđena preko cisterne kapaciteta 4000 litara.
Cena nije fiksna
Vlasnik je vikendicu procenio na 17.000 evra, ali dodaje da je moguća korekcija cene.
Biznis Kurir/Espreso