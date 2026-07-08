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Ryanair, najveća evropska avio-kompanija, danas započinje proslavu svog 41. rođendana pokretanjem ograničene rođendanske Flash rasprodaje, u okviru koje su dostupne avio-karte po cenama već od 19,85 evra za putovanja u periodu od 9. jula do 30. septembra 2026. godine.

Putnici mogu da iskoriste ovu priliku za spontani letnji odmor ili ranojesenje putovanje, birajući između više od 230 destinacija u Ryanair mreži. Bilo da želite da uživate na suncu u popularnim mestima poput Alikantea, Fara ili Malte ili da posetite gradove sa svoje liste želja, kao što su Barselona, Krakov ili Rim, sada je idealan trenutak za rezervaciju.

Međutim, potrebno je da požurite. Ova rođendanska Flash rasprodaja traje samo 41 sat, počev od srede, 8. jula, i završava se u četvrtak, 9. jula u 23.59 časova. Ponuda je dostupna putem Ryanair aplikacije.

Biznis Kurir

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