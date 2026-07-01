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Avio-kompanije i aerodromi zatražili su od Evropske komisije da tokom vrhunca letnje sezone omogući privremenu suspenziju novog biometrijskog sistema kontrole na granicama EU, upozoravajući da putnici čekaju i do pet sati, a pojedini avioni poleću poluprazni.

U pismu predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen (Ursula von der Leyen), udruženja ACI Europe, Airlines for Europe i Međunarodno udruženje za vazdušni saobraćaj (IATA) upozorila su da je situacija dostigla kritičnu tačku, piše Gardijan (The Guardian).

Haos na terminalima i letovi bez putnika

Prema njihovim navodima, putnici su već prisiljeni da čekaju u dugim redovima izvan aerodromskih terminala i na otvorenim platformama, jer kapaciteti granične kontrole ne mogu dovoljno brzo da obrade dolaske.

„Avio-kompanije se suočavaju sa polupraznim avionima u vreme zatvaranja izlaza za ukrcavanje, dok su putnici zaglavljeni u redovima na graničnoj kontroli”, navedeno je u zajedničkom pismu.

Industrijska udruženja zatražila su da se aerodromima omogući potpuna suspenzija provera u julu i avgustu, kad god broj putnika premaši operativne kapacitete graničnih službi. Evropski aerodromi očekuju oko 40 miliona putnika više u julu i avgustu nego u prethodna dva meseca, zbog čega udruženja traže hitnu intervenciju pre dodatnog pogoršanja tokom vrhunca sezone.

Problemi sa novim sistemom i posledice po turizam

Novi sistem, koji se postepeno uvodi od oktobra, zahteva da državljani zemalja van EU pri ulasku registruju otiske prstiju i fotografiju na aerodromu odredišta. Međutim, njegovo uvođenje izazvalo je brojne probleme, uključujući ogromna kašnjenja i gužve.

Pojedine države su već preduzele samostalne korake kako bi ublažile haos:

U pismu se upozorava i na šire ekonomske posledice. Neki međunarodni putnici već preispituju svoja putovanja u Evropu zbog mogućnosti dugih čekanja na granicama. Prema oceni avio-industrije, ovakva situacija direktno narušava reputaciju Evrope, ugrožava turizam i slabi međunarodnu povezanost.

Biznis Kurir/Avaz

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