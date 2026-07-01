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Hrvatska kompanija Jadranski naftovod (JANAF) saopštila je danas da je, u saradnji sa Vladom Hrvatske, obezbedila produženje licence Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finansija SAD (OFAC) za nastavak izvršavanja ugovornih obaveza prema Naftnoj industriji Srbije (NIS), koja će važiti do 31. jula.

- JANAF ostaje posvećen sigurnom i pouzdanom snabdevanju, stabilnosti energetskog sistema i zadovoljenju energetskih potreba Hrvatske i ovog dela Evrope - objavila je Uprava kompanije.

I kompanija NIS saopštila je danas da je od Ministarstva finansija SAD dobila novu posebnu licencu kojom se kompaniji omogućava nastavak operativnih aktivnosti zaključno sa 31. julom.

- Ovom licencom kompaniji NIS je omogućeno održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji uključuju NIS ili njegova operativna zavisna društva, uključujući rafinerijsku preradu, uvoz sirove nafte, obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdevanja i tehničko održavanje, kao i finansijska poravnanja - objavila je kompanija na sajtu.

Ranije danas je i mađarska naftna kompanija MOL dobila je odobrenje OFAK-a za nastavak pregovora sa Gaspromnjeftom o kupovini većinskog ruskog udela u NIS-u do 31. jula.