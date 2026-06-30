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NIS je dobio operativnu licencu OFAK-a do 31. jula, potvrdila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović

- Upravo smo obavešteni od strane OFAK-a da je operativna licenca za nastavak rada NIS-a produžena za još 30 dana — do 31. jula. Na taj način Rafinerija u Pančevu nastavlja da prerađuje sirovu naftu što je posebno značajno u globalnoj energetskoj krizi - napisala je ministarka Đedović Handanović. 

Kurir.rs

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