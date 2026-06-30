- Upravo smo obavešteni od strane OFAK-a da je operativna licenca za nastavak rada NIS-a produžena za još 30 dana — do 31. jula. Na taj način Rafinerija u Pančevu nastavlja da prerađuje sirovu naftu što je posebno značajno u globalnoj energetskoj krizi - napisala je ministarka Đedović Handanović.