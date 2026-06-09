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Mađarska kompanija MOL od američke Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAK) dobila je samo 10 dodatnih dana da utanači sve detalje oko kupovine ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS), a prema oceni sagovornika Kurira, to znači da su pregovori zapeli i da se novim kratkim rokom, do 16. juna, pregovarači pokušavaju naterati da okončaju davno započeti posao.

Pritisak na pregovarače

Iako je mađarski MOL od američke administracije tražio produženje od 30 dana, dobio je samo trećinu tog perioda, a prema mišljenju ekonomiste i stručnjaka za strana ulaganja Milana Kovačevića, davanje tako kratkog roka može da znači da se vrši pritisak ne bi li se konačno s tim krenulo.

- Može se dogoditi da Rusija počinje da se predomišlja i da uopšte ne želi da proda. Drugo, može biti da je to davanje kratkog roka pokušaj ne bi li to već jedanput krenulo, i treće, može se dogoditi da pregovori neće uspeti i da će NIS dobiti sankcije - navodi Kovačević tri moguća razloga.

Neobična situacija

Prema njegovim rečima, najčudnije je što oni koji nešto o tome znaju ne govore ništa, a Srbija najviše zavisi od NIS-a.

- Ovde je potrebna i naša saglasnost da kupac postane novi vlasnik NIS-a i Srbija ima pravo da traži od uprave NIS-a odgovore šta se događa. Ovo je prilično neobično, ali meni od početka nije jasno zašto mi ne pokušavamo da sami otkupimo ruski deo u NIS-u - ističe sagovornik Kurira i dodaje da nekome odgovara da kupuje vreme.

ŽELJKO MARKOVIĆ: SRBIJA MORA DA OBEZBEDI SVOJU POZICIJU

Novi rok za pregovore poklapa se sa istekom operativne licence NIS-a, a to je 16. jun, što dodatno povećava neizvesnost. Željko Marković smatra da će od napretka razgovora zavisiti i eventualno novo produženje obe licence.

- Ono što je nama jako važno jeste da obezbedimo svoju poziciju i u pogledu budućeg otuđenja MOL-ovih akcija, ali i u pogledu imovine velike vrednosti, pre svega rafinerije i njenih budućih planova - naglašava Marković.

Mišljenje da su pregovori o prodaji ruskog udela u NIS-u zapali u ćorsokak ima i stručnjak za energetiku Željko Marković, koji produžetak roka za samo 10 dana, umesto traženih 30, vidi kao pritisak na pregovarače.