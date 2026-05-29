Srbija povlači poslednji adut za NIS: Propadnu li pregovori s MOL-om, ova opcija postaje najizvesnija
Dok traje nadgornjavanje srpskih vlasti sa MOL-om u pregovorima o prodaji ruskog udela u NIS-u, analitičari se pitaju zašto ga Srbija ne otkupi, jer bi to bila mnogo povoljnija opcija od prodaje Mađarima.
Podsetimo, mađarska naftna kompanija MOL Group saopštila je da je od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAC) dobila zvaničnu licencu za nastavak pregovora o kupovini većinskog vlasničkog udela u kompaniji Naftna industrija Srbije do 6. juna 2026. godine.
Teški pregovori
Istovremeno, uz pregovore MOL-a i ruskih akcionara u NIS-u paralelno se vode pregovori mađarske naftne kompanije s predstavnicima srpskih vlasti o budućim ulogama u vlasništvu. Kako je nekoliko puta potvrđeno, i od resorne ministarke Dubravke Đedović Handanović i od predsednika Srbije Aleksandra Vučića, pregovori su teški i neizvesni.
Ekonomista i savetnik za strane investicije Milan Kovačević kaže da je veliko čudo zašto se nismo potrudili da otkupimo ruski deo.
- Pričao sam s nekim Rusima i oni kažu da Rusija nije zabranila nama da kupimo NIS. Imali smo čitav asortiman mogućnosti ali smo sve to propustili. I s našim manjinskim učešćem u NIS-u trebalo je odmah reći da ne želimo da nam novi član NIS-a postanu Mađari. Mađarski MOL je za Srbiju najnepovoljniji kupac NIS-a - kaže Kovačević.
Prema rečima sagovornika Kurira, Srbija je mogla dozvoliti da NIS ode u stečaj i tako preuzme kontrolu nad njim.
- Mogli smo ostaviti da američke sankcije profunkcionišu, da kompanija ode u stečaj, pa bi naš stečajni upravnik počeo da upravlja NIS-om i mi bismo na taj način izašli iz sankcija. Dalje, mogli smo ga nacionalizovati, zašto ne. Ako je država mogla da nacionalizuje akcije građana u EPS-u, zašto ne bi mogla ih uzme i od Rusa u NIS-u - smatra Kovačević.
Rafinerija kao zalog za kredit
On pojašnjava koje je sve opcije Srbija imala na raspolaganju.
- Mogli smo se potruditi da tražimo da mi otkupimo ruski udeo. Novac nije problem dok god ne probate. Naročito što bi rafinerija mogla da bude odličan zalog bankarima za povoljan kredit. I ne samo rafinerija nego i domaća proizvodnja naftnih derivata koja je u istom preduzeću. To je jedno perfektno preduzeće, a ako bi Mađari zatvorili rafineriju, mi bismo morali i dalje da živimo i onda bismo kupovali naftne derivate od drugih koji imaju rafineriju. U tom slučaju bi nam sve bilo skuplje transportovati i na kraju bi nam bilo mnogo skuplje na pumpama i ne bi imali bezbednost da neće biti oskudice - ističe sagovornik Kurira.