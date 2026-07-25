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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da odluka o ukidanju američkih tarifa za Srbiju predstavlja dobru vest za sve građane naše zemlje. On je istakao da mu je žao što pojedini ljudi ne pokazuju zadovoljstvo zbog uspeha Srbije.

Vučić je to istakao nakon promocije najmlađih oficira Vojske Srbije na Banjici, odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše tvrdnje poslanika Stranke slobode i pravde Borka Stefanovića da vlasti Srbije nemaju zasluge za to što su SAD ukinule tarife.

Govoreći o Stefanovićevoj oceni da Srbija "potpuno slučajno" nije obuhvaćena novim kriterijumima, Vučić je ponovio da je Srbija ispunila uslove koje su postavile Sjedinjene Američke Države za ukidanje tarifa.

- To 'potpuno slučajno' ne postoji. To su četiri kriterijuma o kojima sam sinoć govorio: Prvi kriterijum je prinudni rad, drugi kriterijum su nepovoljne ili loše trgovinske prakse, treći kriterijum je farmaceutska industrija i cene lekova, četvrti kriterijum su digitalne takse i porezi. Za to je zaslužna država Srbija, i mnogo sam srećan što smo u svemu tome uspeli. A meni je žao što neki ljudi čak i ne slušaju šta govorim, i žao mi je što ne vole Srbiju, i što se ne raduju uspehu Srbije - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije ponovio je da bi u budućnosti mogle da budu uvedene tarife od 10 ili 12 odsto, ali je dodao da će se tek videti kada bi do toga moglo da dođe.

- Možda dođe danas, možda dođe za šest meseci, bilo kad. Opet, mnogo je manje nego 35, a za sada takve tarife ne postoje. I mislim da je to velika i dobra vest za svakog građanina Srbije, i mislim da se svaki častan čovek obradovao. Ali postoje kod nas ljudi koji ne navijaju ni za našu reprezentaciju, koji navijaju da naš nacionalni tim u svakom sportu izgubi. Navijali su za Engleza protiv Srbije, navijali su i za Albance protiv Srbije, samo da bi mogli da kažu 'tim gore po Vučića'. Čim je gore po Vučića, što je lošije po Vučića, to je bolje za njih - rekao je predsednik Srbije.

On je poručio da se Srbija voli u svim okolnostima i bez obzira na trenutnu političku situaciju.

- Ne možete da idete protiv Srbije zato što vam se čini da vam to donosi političku korist, i zato što nešto možete da kažete protiv političkog protivnika. Tu lekciju nisu savladali, između ostalog zato što nisu dovoljno vodili računa o tradicionalnim vrednostima svoje zemlje, svoje Srbije, što nikada nisu razumeli kakvo je to vaspitanje kroz koje morate da prođete da biste svoju zemlju voleli više od svega i mnogo drugih stvari - zaključio je Vučić.