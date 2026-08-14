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- Prodajem nov apartman u centru Zlatibora, kod Mone, 36m2. Odvojena spavaća soba. Uknjižen. Direktna prodaja od vlasnika. Cena 64.900 evra - piše u objavi na Fejsbuk grupi "Jeftine nekretnine Srbija".

Oglas je odmah privukao pažnju potencijalnih kupaca, pa su, s obzirom na oskudne informacije u obajavi, postavljali brojna pitanja koja su se pre svega odnosila na to da li apartman ima sopsteveni parking.

Na osnovu fotografija mnogi su zaključili da je reč o prizemlju zgrade, pa su se zainteresovani građani i za to raspitivali.

Nov apartman na Zlatiboru Foto: Printscreen/Facebook/Jeftine nekretnine Srbija

Drugi su komentarisali da se očigledno radi o nekretnini u suterenu, dok je neke zanimalo da li apartman ima terasu, garažu, grejanje, klimu, lift, podrum.

Bilo je i građana koji su se raspitivali da li postoji mogunost zamene za garsonjeru u Beogradu, jednosoban stan u Novom Sadu ili za poslovni prostor od 90 kvadrata u Kaluđerici u Beogradu.