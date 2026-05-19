Evo koliko košta apartman od 25 kvadrata na Kopaoniku: Nalazi se u novogradnji, a ima i parking mesto
Ljubiteljima skijanja koji obožavaju Kopaonik i koji redovno posećuju tu srpsku palninsku lepoticu, a koji imaju solidnu ušteđevinu, iznenada se pružila prilika da sebi obezbede trajni smeštaj.
Naime, pojavio se oglas o prodaji luksuznog apartmana na Kopaoniku površine 25 metara kvadratnih po ceni od 60.000 evra.
- Na prodaju je luksuzan studio apartman od 25 m2 u novogradnji (2024. godina) u kompleksu Residence Hill u Vikend naselju na Kopaoniku, po ceni od 60.000 evra (nije fiksna). Apartman se nalazi na 5. spratu zgrade sa liftom, ima terasu, kupatilo, spoljno parking mesto, a grejanje i topla voda su preko bojlera. Sam kompleks nudi bogat prateći sadržaj - piše u oglasu koji je objavio Petar na portalu Dijaspora.online.
Vlasnik dodaje da postoji mogućnost zamene uz doplatu za Beograd.
Kopaonik je, pored Zlatibora, jedan od najposećenijih zimskih centara u okruženju. Ova planina dobila je nadimak Sunčana planina zbog toga što ima najviše sunčanih dana u godini, pa klima ide u prilog i razvoju letnjeg turizma.
Tokom letnjih meseci, možete uživati u prirodnim lepotama, svežem vazduhu i očaravajućim predelima koja će vas ostaviti bez daha.
Na ovoj planini se dosta ulaže u ski-turizam, te ne čudi podatak da postoji čak 67 kilometara skijaških staza, prilagođenih i za alpsko i za nordijsko skijanje. Za alpsko skijanje ima oko 30 staza, a tri staze koje su osvetljene noću su Malo jezero, Karaman greben i Pančićev vrh.
