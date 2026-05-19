Slušaj vest

Ljubiteljima skijanja koji obožavaju Kopaonik i koji redovno posećuju tu srpsku palninsku lepoticu, a koji imaju solidnu ušteđevinu, iznenada se pružila prilika da sebi obezbede trajni smeštaj.

Naime, pojavio se oglas o prodaji luksuznog apartmana na Kopaoniku površine 25 metara kvadratnih po ceni od 60.000 evra.

- Na prodaju je luksuzan studio apartman od 25 m2 u novogradnji (2024. godina) u kompleksu Residence Hill u Vikend naselju na Kopaoniku, po ceni od 60.000 evra (nije fiksna). Apartman se nalazi na 5. spratu zgrade sa liftom, ima terasu, kupatilo, spoljno parking mesto, a grejanje i topla voda su preko bojlera. Sam kompleks nudi bogat prateći sadržaj - piše u oglasu koji je objavio Petar na portalu Dijaspora.online.

1/6 Vidi galeriju Luksuzan apartman od 25m2 u kompleksu Residence Hill na Kopaoniku prodaje se po ceni od 60.000 evra Foto: dijaspora.online

Vlasnik dodaje da postoji mogućnost zamene uz doplatu za Beograd.

Kopaonik je, pored Zlatibora, jedan od najposećenijih zimskih centara u okruženju. Ova planina dobila je nadimak Sunčana planina zbog toga što ima najviše sunčanih dana u godini, pa klima ide u prilog i razvoju letnjeg turizma.

Tokom letnjih meseci, možete uživati u prirodnim lepotama, svežem vazduhu i očaravajućim predelima koja će vas ostaviti bez daha.

Na ovoj planini se dosta ulaže u ski-turizam, te ne čudi podatak da postoji čak 67 kilometara skijaških staza, prilagođenih i za alpsko i za nordijsko skijanje. Za alpsko skijanje ima oko 30 staza, a tri staze koje su osvetljene noću su Malo jezero, Karaman greben i Pančićev vrh.