Posao zavarivača je tražen, brzo se dolazi do posla i zarada je zadovoljavajuća. Mnogi taj posao smatraju "muškim", i mali je broj žena koje rade kao zavarivači. Jedna od retkih je Kraljevčanka Ivana Radujević, koja već osam meseci radi na laserskom zavarivanju. I za sada je zadovoljna poslom.

Svaki Ivanin var je precizan i bez greške. Ova, tridesetčetvorogodišnja Kraljevčanka brzo je stekla poverenje kolega. Sa lakoćom obavlja zadatke, na poslu koji je slučajno odabrala, jer Ivana iako po struci ekonomski tehničar, bez dvoumljenja je prihvatila obuku za zavarivača u kraljevačkom Radijatoru. Za sada se ne kaje.

- U početku sam mislila iskreno da je ovo samo za muškarce i laserski zrak zna nekad da se odbije pa sam samu sebe “upucala“ u prst, ali praksom se to nauči, tako da nema više tih povreda. Mi varimo oplatu nekada su veći delovi,nekada su manji. Ukoliko su mnogo teži delovi, veći delovi, onda kolega priskače u pomoć pošto ne mogu baš sve ja - navodi Ivana Radujević, žena zavarivač.

Kolege o Ivaninom radu

Ivanine kolege navikle su na njenu snalažljivost u poslu, i ubedila ih je da žene mogu ravnopravno sa njima da rade posao zavarivača.

- Iskreno, kada je došla, svi smo imali malo sumnje, nismo verovali da će ona tako brzo da se uklopi u celu ovu priču. Međutim, ona je jako brzo savladala sve tehnike i bukvalno mi parira u celom poslu - ističe Aleksandar Đurić, Ivanin kolega.

Poslovođa Stanko Memarović, dodaje: "Nismo imali za ovih 23 godine godine ni jednu žensku osobu da radi na ovom radnom mestu, jer ovo je zahtevno radno mesto. Mislili smo da je zahtevno, ali ona se uspešno snašla u tom poslu".

U Mašinsko-tehničkoj školi upisuju 28 učenika na obrazovni profil bravar zavarivač. A do sada gotovo da nije bilo zainteresovanih devojaka za zanatska zanimanja.

- Do sada nije bilo interesovanja za devojke. Uglavnom se upisuju dečaci na ovaj obrazovni profil, na ovo zanimanje. Naša vrata su širom otvorena za sve učenike koji imaju interesovanja za kvalitetno zanimanje i brzo zaposlenje. Što se tiče drugih obrazovnih profila koji se tradicionalno smatraju muškim, u jednom trenutku smo imali u vanrednom školovanju jednu devojčicu koja je završila za mehaničara motornih vozila - ističe Miloš Lazović, direktor Mašinsko-tehničke škole“ 14. oktobar“ Kraljevo.

U Nacionalnoj službi zapošljavanja u Kraljevu, organizuju prekvalifikacije.

Aleksandra Božović, iz Nacionalne službe zapošljavanja, Kraljevo navodi: „Više puta smo organizovali obuke za varioce, kako za tržište rada tako i obuke za varioce po zahtevu poslodavca. Na evidenciji za zapošljavanje postoji izvestan broj varilaca, međutim nemamo trenutno zainteresovanih žena za ovu obuku“.

Očigledno da je podela na poslove po polovima i dalje prisutna. Ali Ivana, inače i majka troje dece, uspešno usklađuje poslove u porodici, sa svakodnevnim radnim obavezama.