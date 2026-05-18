eCommerce Asocijacija Srbije organizuje novi ECS MeetUp pod nazivom „Novi kanali oglašavanja", koji će se održati 20. maja 2026. godine od 15 do 18 časova u CDT Hubu, Kneza Miloša 12, Beograd. Tema skupa su Shopping Ads, Retail Media i In-App oglašavanje kao kanali koji sve više određuju vidljivost brendova i proizvoda u digitalnom prostoru.

Retail media danas predstavlja jedan od najbrže rastućih segmenata digitalnog marketinga globalno. Shopping Ads i In-App kanali postepeno preuzimaju ulogu primarnih tačaka kontakta između brendova i kupaca u trenutku kada se kupovina zaista i dešava. ECS MeetUp pruža platformu za otvorenu razmenu iskustava i uvida o tome kako ovi kanali funkcionišu u praksi i kako ih primeniti u okviru digitalne strategije.

Panel diskusiju moderiraće Ivan Tanasković (eCommerce Asocijacija Srbije), uz učešće Ivane Petrović (EcommScale), Ive Stevović (Admixer Media), Aleksandra Petkovića (WMG Product & Services) i Evgeniia Tsysa (Terra Digital).

Predavanja će održati Mila Dimitrijević i Iva Stevović iz kompanije Admixer Media, kao i Aleksandar Petković iz WMG Product & Services.

Događaj obuhvata dva stručna predavanja i panel diskusiju sa praktičarima koji ove kanale primenjuju svakodnevno.

Prisustvo na ECS MeetUp-u je besplatno uz obaveznu prijavu putem OVOG formulara .

Program uključuje i dva networking segmenta, na početku i kraju događaja, namenjena umrežavanju učesnika iz oblasti e-commerce, digitalnog marketinga, logistike i srodnih industrija.

O eCommerce Asocijaciji Srbije

eCommerce Asocijacija Srbije okuplja kompanije i stručnjake digitalnog ekosistema sa ciljem zajedničkog unapređenja e-commerce tržišta u Srbiji. Kroz edukativne programe, istraživanja, konferencije i MeetUp događaje, Asocijacija stvara prostor za razmenu znanja, umrežavanje i razvoj industrije.

