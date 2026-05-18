eCommerce Asocijacija Srbije organizuje MeetUp posvećen novim kanalima digitalnog oglašavanja
eCommerce Asocijacija Srbije organizuje novi ECS MeetUp pod nazivom „Novi kanali oglašavanja", koji će se održati 20. maja 2026. godine od 15 do 18 časova u CDT Hubu, Kneza Miloša 12, Beograd. Tema skupa su Shopping Ads, Retail Media i In-App oglašavanje kao kanali koji sve više određuju vidljivost brendova i proizvoda u digitalnom prostoru.
O događaju
Retail media danas predstavlja jedan od najbrže rastućih segmenata digitalnog marketinga globalno. Shopping Ads i In-App kanali postepeno preuzimaju ulogu primarnih tačaka kontakta između brendova i kupaca u trenutku kada se kupovina zaista i dešava. ECS MeetUp pruža platformu za otvorenu razmenu iskustava i uvida o tome kako ovi kanali funkcionišu u praksi i kako ih primeniti u okviru digitalne strategije.
Program
Događaj obuhvata dva stručna predavanja i panel diskusiju sa praktičarima koji ove kanale primenjuju svakodnevno.
Predavanja će održati Mila Dimitrijević i Iva Stevović iz kompanije Admixer Media, kao i Aleksandar Petković iz WMG Product & Services.
Panel diskusiju moderiraće Ivan Tanasković (eCommerce Asocijacija Srbije), uz učešće Ivane Petrović (EcommScale), Ive Stevović (Admixer Media), Aleksandra Petkovića (WMG Product & Services) i Evgeniia Tsysa (Terra Digital).
Program uključuje i dva networking segmenta, na početku i kraju događaja, namenjena umrežavanju učesnika iz oblasti e-commerce, digitalnog marketinga, logistike i srodnih industrija.
Učešće
Prisustvo na ECS MeetUp-u je besplatno uz obaveznu prijavu putem OVOG formulara.
O eCommerce Asocijaciji Srbije
eCommerce Asocijacija Srbije okuplja kompanije i stručnjake digitalnog ekosistema sa ciljem zajedničkog unapređenja e-commerce tržišta u Srbiji. Kroz edukativne programe, istraživanja, konferencije i MeetUp događaje, Asocijacija stvara prostor za razmenu znanja, umrežavanje i razvoj industrije.
