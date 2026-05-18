Slušaj vest

- Kao domaćini izložbe Ekspo 2027, mi ćemo dati platformu za preko 140 zemalja sveta koje će svetu predstaviti svoja kreativna i inovativna rešenja, do muzike i sporta. Istovremeno, ponosni smo i na činjenicu da će Ekspo 2027 u Beogradu pružiti priliku da se prikažu konkretna inovativna rešenja koja mogu da pomognu u rešavanju problema saobraćaja, unaprede mobilnost i povećaju kvalitet života građana, uključujući i nove generacije električnih aviona, odnosno letelica i pametnih transportnih sistema - poručio je predsednik Srbije okupljenima na forumu.

Vučić je iskoristio priliku da se zahvali domaćinima iz Azerbejdžana na srdačnoj dobrodošlici i sjajnom gostoprimstvu, izrazivši nadu da će prisutne sa ovog foruma ponovo sresti.

1/15 Vidi galeriju Predsednik Vučić na 13. Svetskom urbanom forumu (WUF13) u Bakuu Foto: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav

- Ovde smo okupljeni u zadivljujućem Azerbejdžanu, na obalama Kaspijskog mora, da pričamo o izazovima i velikim prilikama urbanizacije. Ovaj 13. svetski Urbani forum, čija je centralna tema stanovanje, bezbedni i otporni gradovi, okupio je razne zvaničnike, predstavnike lokalnih samouprava, nevladine organizacije, naučne zajednice, i interese globalne zajednice za budućnost gradova i izazove sa kojima se suočavaju evidentni su i jasni - naglasio je on tokom govora.

Predsednik je skrenuo pažnju na činjenicu da urbana središta postaju glavna čvorišta za razvoj veštačke inteligencije, digitalizacije, edukacije, učenja, ali i ekonomskog napretka, proizvodnje i inovacija.

- Bez gradova i urbanog prostora, svet na našoj planeti bi bio nezamisliv, ali istovremeno gradovi su oličenje globalizacije i suočavaju se sa brojnim problemima današnje civilizacije - primetio je Vučić.

Kao naličje tog procesa, on je podsetio da se savremeni gradovi sve češće bore sa neadekvatnim stambenim uslovima, prekomernim brojem stanovnika i zagađenjem koje je van kontrole.