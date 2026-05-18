Po završetku transakcije, PIK Vrbovec će se pridružiti Boskarovoj vertikali "Future Food", zajedno sa Panvita Grupom, vodećom slovenačkom poljoprivredno-prehrambenom grupom, i Mlinar Grupom, vodećom pekarskom grupom u regionu Adrija. Planirano je da se transakcija sprovede u partnerstvu s postojećim akcionarima, porodicom Polanič, saopštio je Boskar.

Uzimajući u obzir strukturu transakcije, cena će biti konačno određena u trenutku zaključenja.

"Potpisivanje ugovora o SPA je važan korak u procesu planiranog preuzimanja PIK Vrbovca i daljeg razvoja prehrambene poslovne vertikale kompanije Boskar. Uvereni smo da PIK Vrbovec, zajedno sa Panvitom i Mlinarom, može formirati snažnu regionalnu platformu za hranu i poljoprivredu usmerenu ka dugoročnom rastu, operativnoj izvrsnosti i jačanju otpornosti lanaca snabdevanja u regionu. Sada se suočavamo sa završnom fazom procesa, koja uključuje dobijanje regulatornih odobrenja i ispunjavanje preostalih uslova za zaključenje transakcije. Nastavićemo da blagovremeno obaveštavamo javnost o svim relevantnim koracima", rekao je Darko Horvat, predsednik Uprave kompanije BOSQAR d. d., holding kompanije Boskar Invest grupe.

Stvara se vodeća regionalna grupa za svežu hranu

Kako je ranije najavljeno, nakon potpisivanja ugovora i dobijanja potrebnih regulatornih odobrenja, vertikala "Future Food" grupe "Bosqar Invest Group" trebalo bi da postane vodeća grupa za svežu hranu u regionu. Prema javno dostupnim finansijskim izveštajima za 2024. godinu, nova grupa bi imala oko 640 miliona evra prihoda i približno 4.800 zaposlenih.

Ujedinjeni sistem bi obuhvatao nekoliko farmi, godišnju proizvodnju veću od 120.000 tona mesa, voća, povrća i pekarskih proizvoda, tri velika pogona za preradu i kapacitete od oko 120.000 svinja i 4,5 miliona brojlerskih pilića.

Kada transakcija bude završena, očekuje se da će "Bosqar Invest" ostvariti više od milijardu evra godišnjih prihoda i više od 100 miliona evra EBITDA na konsolidovanoj osnovi u 2026. godini.