Niskobudžetna avio-kompanija Ryanair pripremila je plan za moguću "armagedon situaciju" u slučaju globalne krize sa avionskim gorivom, izjavio je finansijski direktor kompanije Neil Sorahan za CNBC.

Ipak, uprkos rastu cena goriva i tenzijama na Bliskom istoku, iz kompanije poručuju da trenutno ne planiraju otkazivanje letova i da će letnji i zimski red letenja za sada ostati nepromenjeni.

- Da li imamo plan za neku vrstu armagedon situacije? Naravno da imamo, ali ne verujem da će do toga doći. Trenutno letimo po punom letnjem redu letenja i planiramo da tako nastavimo i tokom zime - rekao je Sorahan.

Upozorenje za slabije avio-kompanije

Sorahan smatra da bi pojedine evropske avio-kompanije mogle ozbiljno da budu pogođene već tokom zime, posebno one koje su i ranije imale finansijske probleme.

- Mislim da ćemo videti kako će neke slabije kompanije, koje su i pre rata imale probleme, jednostavno propasti tokom zime - izjavio je on.

Kao primer naveo je Spirit Airlines, koji se suočio sa ozbiljnim problemima nakon rasta troškova goriva i nagomilanih dugova.

Sličnu procenu ranije je izneo i direktor Ryanair Michael O'Leary, upozorivši da bi visoke cene nafte mogle izazvati "prave bankrote" među evropskim prevoznicima.

- Ako cena nafte ostane oko 150 dolara po barelu tokom jula, avgusta i septembra, videćemo propast pojedinih evropskih avio kompanija. Dugoročno bi to moglo da bude dobro za Rajaner - rekao je O'Liri.

Većina goriva obezbeđena unapred

Ryanair je saopštio da je unapred obezbedio oko 80 odsto letnjih potreba za gorivom po ceni od 668 dolara po metričkoj toni. Preostalih 20 odsto nije pokriveno hedžingom, zbog čega je kompanija izložena promenama cena na tržištu.

Sorahan je naveo da je tržište nafte i dalje veoma nestabilno, ali da kompanija trenutno ne očekuje ozbiljne probleme sa snabdevanjem gorivom u Evropi.

- Sve smo sigurniji da tokom leta neće biti problema sa snabdevanjem naftom - rekao je on.

Dodao je i da Evropa danas manje zavisi od Ormuskog moreuza jer sve više koristi naftu iz SAD, Venecuele i Brazila.

Profit rastao, akcije pale

Kompanija je objavila da je profit nakon oporezivanja porastao 40 odsto i dostigao skoro 2,3 milijarde evra u fiskalnoj godini zaključno sa martom. Broj putnika povećan je za četiri odsto, na 208,4 miliona.

Ipak, prihodi su pali 11 odsto i iznosili su 15,54 milijarde evra, dok su akcije kompanije nakon objave rezultata oslabile 2,7 odsto. Od početka godine vrednost akcija niža je za oko 27,5 procenata.

Putnici sve kasnije rezervišu letove

Ryanair je ranije očekivao rast cena karata tokom leta, ali sada procenjuje da će cene uglavnom ostati na prošlogodišnjem nivou.

Analitičari banke Citigroup navode da putnici zbog inflacije, cena goriva i nesigurnosti sve kasnije rezervišu putovanja, pa je kompanija početkom leta bila primorana da snizi cene karata kako bi privukla više putnika.

Ipak, dodatne takse za gorivo za sada nisu u planu.

- Nismo obećali da neće biti poskupljenja. Rajaner posluje po modelu u kojem cenu određuje popunjenost aviona, a potrošači praktično odlučuju kolike će cene biti - rekao je Sorahan.

Kriza sa avionskim gorivom već utiče i na planove putnika širom Evrope i Velike Britanije, pa se očekuje da će mnogi ovog leta češće birati železnički prevoz ili kraće avionske rute, dok će destinacije u južnoj Evropi biti među najtraženijima.