Velika sajamska priredba na 50.000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora dobro je došla i ugosteljima i posetiocima.

Na sajmu ima i kuvanih jela i roštilja, svadbarskog kupusa, kolenica, krompira ispod sača, jagnjećeg i prasećeg pečenje, dimljenih junećih repovi, čorbe pa i kajgane.

Za porciju svadbarskog kupusa treba 1.000 dinara, ali po rečima konobara porcije su obilne i od jednog tanjira kupus može komotno dvoje da se najede, piše novosadski Dnevnik.

Kilogram jagnjećeg pečenja prodaje se za 4.000 dinara, a prasećeg 3.500 dinara. I ono što je najvažnije, uprkos jučerašnjem kišnom i hladnom danu, zadovoljni su i posetioci i ugostitelji, jer je zakupljen prostor bio pun gostiju.

