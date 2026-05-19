Zvanični srednji kurs danas iznosi 117,3980 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije
Evo koliko dinar danas vredi u odnosu na evro: Narodna banka objavila rednji kurs za 19. maj
Evropska valuta, prema zvaničnom srednjem kursu, juče je vredela 117,3945 dinara.
Dinar danas prema evru vredi jednako kao pre mesec dana, a 0,1 odsto manje nego pre godinu dana i 0,1 odsto manje nego na početku godine.
Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je 5. januara, kada je za evro bilo potrebno 117,3016 dinara, a najmanja je bila 25. marta, kada je zvanični srednji kurs iznosio 117,4414 dinara za evro.
