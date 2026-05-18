Narodna banka Srbije objavila je srednji kurs dinara prema evru za 18. maj: 117,3945 dinara i vredi isto kao i pre mesec dana
NBS saopštila brojke: Ovo je srednji kurs dinara prema evru za 18. maj
Zvanični srednji kurs dinara dnas iznosi 117,3945 dinara za evro, što znači da vredi isto kao i pre mesec dana, a 0,1 odsto manje nego pre godinu dana i 0,1 odsto manje nego na početku godine.
Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je 5. januara, kada je za evro bilo potrebno 117,3016 dinara, a najmanja je bila 25. marta, kada je zvanični srednji kurs iznosio 117,4414 dinara za evro.
