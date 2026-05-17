Dok mnogi bez razmišljanja bacaju požutele i izbledele stare kašike, kolekcionari širom Evrope ih tiho traže - i za pojedine primerke spremni su da plate pravo malo bogatstvo. Zato vredi proveriti šta se krije na dnu kuhinjske fioke.

Interesovanje kolekcionara za stari escajg poslednjih godina značajno je poraslo. U starim kuhinjskim fiokama mogu se pronaći kašike čija vrednost dostiže i nekoliko stotina evra, a prema pisanju norveškog portala Dagens.no, posebno su traženi stari hotelski i železnički primerci sa originalnim logotipom, ugraviranim natpisom ili žigom proizvođača.

Mnogi bacaju stari i potamneli pribor kada više ne odgovara izgledu doma. Međutim, nisu sve stare kašike bezvredne - one koje potiču iz istorijskih hotela, restorana i železničkih vagona danas su veoma cenjeni kolekcionarski predmeti.

Kašike iz zlatnog doba danas vrede pravo bogatstvo

Posebno su tražene kašike iz vremena takozvane Prve republike, odnosno Prve Čehoslovačke Republike između 1918. i 1938. godine. Kolekcionare ne privlači samo materijal od kog su napravljene, već i njihova istorijska vrednost. To je bilo vreme kada su hoteli i železničke kompanije bili poznati po kvalitetu i dugotrajnoj izradi detalja. Kašike su često završavale kao mali suveniri koje su putnici nosili iz restorana i vozova.

Najveću vrednost imaju primerci sa jasno vidljivim logotipom, ugraviranim natpisom ili oznakom porekla. Kolekcionari posebno traže predmete povezane sa međunarodnim železničkim kompanijama, među kojima se izdvaja CIWL, kompanija povezana sa legendarnim Orijent ekspresom. Cenjene su i kašike starih železničkih kompanija sa prepoznatljivim simbolima ili detaljima u art deko stilu.

Danas takvi predmeti mogu vredeti između 220 i 660 evra.

Posebno cenjen hotelski pribor

Ni hotelski pribor nije zanemaren među kolekcionarima. Kao posebno zanimljivi primeri navode se kašike iz praškog hotela Alcron i Grandhotela Pupp u Karlovim Varima. Pribor pravljen po narudžbini poznatih hotela privlači pažnju upravo zato što je povezan sa određenim mestom i istorijskim periodom.

Kako da proverite da li vaša kašika vredi

Prilikom procene vrednosti najvažnije je proveriti oznake na kašiki - logotip, ugravirani natpis ili žig proizvođača mogu biti presudni. Posebno se izdvajaju proizvođači poput Berndorfa i Sandrika, čiji žigovi značajno povećavaju vrednost predmeta, dok srebrni pečati dodatno podižu cenu.

Na vrednost utiče i stanje predmeta. Blaga patina uglavnom nije problem, ali oštećenja, savijanja ili previše agresivno čišćenje mogu umanjiti cenu. Ukoliko se pronađe kompletan set u originalnoj kutiji, njegova vrednost može biti mnogo veća od pojedinačnih komada.