PRETRAŽITE STARE FIOKE - 1 STVAR MOŽE DA VAM DONESE PARE! Nema ko je nije imao u svojoj kući, a sad je ljudi svuda traže
Ponovno interesovanje za kasete deo je šireg trenda rasta tržišta vintidž predmeta, gde retkost i nostalgija podižu potražnju. U eri digitalnih platformi, sve više kolekcionara i zaljubljenika u muziku okreće se ovom analognom formatu, upravo zbog njegovog šarma i specifičnog rituala slušanja.
Najvrednije kasete
Nisu sve kasete podjednako tražene – ključnu ulogu igra retkost izdanja i njegova istorijska važnost. Neka od izdanja koja danas vrede pravo bogatstvo su:
- „The Madonna Collection“ (1987) – iako masovno štampana, zbog ograničene dostupnosti na određenim tržištima danas se prodaje po izuzetno visokim cenama
- „Xero“ (1997) – prvo izdanje benda koji je kasnije postao Linkin Park. Raritetna kaseta sa demo pesmama dostiže cenu i od nekoliko hiljada evra
- „Floral Shoppe“ (2012) Macintosh Plus-a – kultni vaporwave album, gotovo nemoguće ga je pronaći u originalnom izdanju
- „Year Zero + Unreleased Material“ (1996) Buck 65-a – kaseta sa neobjavljenim numerama, prava poslastica za kolekcionare
Od čega zavisi cena?
Vrednost kasete zavisi od više faktora:
- stanja očuvanosti (originalna kutija, neupotrebljena traka),
- ispravnosti reprodukcije,
- retkosti i popularnosti izvođača.
Najređe i najbolje očuvane kasete često se prodaju za sume koje premašuju prosečnu platu, a neke čak i za iznose dovoljne da se kupi manji stan ili kuća.
Gde ih prodati?
Za prodaju starih kaseta najčešće se koriste platforme poput eBaya, Catawikija, Subito-a, ali i lokalni oglasi i društvene mreže. Kolekcionari su spremni da plate ozbiljan novac, a tržište iz godine u godinu sve više raste.
BiznisKurir/Mistergadget.tech.