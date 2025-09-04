Slušaj vest

Ponovno interesovanje za kasete deo je šireg trenda rasta tržišta vintidž predmeta, gde retkost i nostalgija podižu potražnju. U eri digitalnih platformi, sve više kolekcionara i zaljubljenika u muziku okreće se ovom analognom formatu, upravo zbog njegovog šarma i specifičnog rituala slušanja.

Najvrednije kasete

Nisu sve kasete podjednako tražene – ključnu ulogu igra retkost izdanja i njegova istorijska važnost. Neka od izdanja koja danas vrede pravo bogatstvo su:

„The Madonna Collection“ (1987) – iako masovno štampana, zbog ograničene dostupnosti na određenim tržištima danas se prodaje po izuzetno visokim cenama

„Xero“ (1997) – prvo izdanje benda koji je kasnije postao Linkin Park. Raritetna kaseta sa demo pesmama dostiže cenu i od nekoliko hiljada evra

„Floral Shoppe“ (2012) Macintosh Plus-a – kultni vaporwave album, gotovo nemoguće ga je pronaći u originalnom izdanju

„Year Zero + Unreleased Material“ (1996) Buck 65-a – kaseta sa neobjavljenim numerama, prava poslastica za kolekcionare

Od čega zavisi cena? Vrednost kasete zavisi od više faktora: stanja očuvanosti (originalna kutija, neupotrebljena traka),

ispravnosti reprodukcije,

retkosti i popularnosti izvođača.

Najređe i najbolje očuvane kasete često se prodaju za sume koje premašuju prosečnu platu, a neke čak i za iznose dovoljne da se kupi manji stan ili kuća.

Gde ih prodati?

Za prodaju starih kaseta najčešće se koriste platforme poput eBaya, Catawikija, Subito-a, ali i lokalni oglasi i društvene mreže. Kolekcionari su spremni da plate ozbiljan novac, a tržište iz godine u godinu sve više raste.