Miloš Turinski iz Infostuda govorio je za Kurir na temu sprovedenog istraživanja gde je jedno od pitanja glasilo koja plata bi obezbedila građanima Srbije pristojan život?

- Obavili smo istraživanje koje radimo svake godine, a na pitanje kolika plata je dovoljna za pristojan život, naši građani kažu da je to iznos od skoro 1.200 evra. Najveći procenat građana to kaže, preko 60%, a ima i ljudi koji žele više od toga. Postoji mali procenat ljudi koji žele platu do 700 ili 800 evra. U pitanju su očekivanja - kaže Turinski.

Istraživanje pokazalo: Ovo je plata koju Srbi smatraju pristojnom! Turinski otkrio: Ovaj posao je u 2025. godini bio plaćeniji čak i od IT sektora! Izvor: Kurir televizija

On dalje objašnjava da prosečna želja za platom od 1.200 evra pokazuje da je ova plata mnogima i nedostižna, sa obzirom da je u anketi navode kao želju, a želje su nam uvek više od realnosti.

- Ni jedna plata nije precenjena, a potcenjene postoje. Kada smo govorili o zanatskim mogućnostima za fiksnom platom, ja mislim da oni to zaslužuju, bez obzira da li je u pitanju hiljadu ili tri hiljade evra. Ova cifra možda zvuči visoko za našše tržište, ali to im sleduje - kaže Turisnki, dodajući da i lekari i medicinski radnici treba da imaju više plate.

IT u vrhu po visini plata

Turisnki je otkrio da je IT pri samom vrhu po visini plata, ali kaže da postoje plaćenije pozicije poput kontrole leta.

- Zanatlije mogu da imaju plate na nivou IT sektora ukoliko posluju sami - kaže Turinski.

On dodaje da plata jeste presudna kada građani biraju posao, ali to tako nije bilo do 2022. godine kada je došlo do ekonomske krize. Do ove godine je plata zauzimala četvrto mesto po važnosti za radni odnos srpskih građana.

