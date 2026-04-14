Slušaj vest

U eri digitalnih platformi, sve više kolekcionara i zaljubljenika u muziku okreće se analognim formatima, tražeći ono što današnja tehnologija ne može da ponudi - šarm, autentičnost i jedinstveni ritual slušanja. Kasete koje su bile popularne osamdesetih i devedesetih godina prošlog veka ponovo su aktuelne među istinskim zaljubljenicima u ovu vrstu zvuka.

Ukoliko ste nekad kupovali kaste proverite da li imate još neke na tavanu ili podrumu, možda imate blago u kući, a da to ni ne znate.

Najvrednije kasete na tržištu

Nisu sve kasete podjednako tražene retkost izdanja i istorijski značaj ključni su za određivanje njihove vrednosti. Neka od najskupljih izdanja koja danas vrede pravo bogatstvo uključuju:

The Madonna Collection (1987.) - Iako je reč o masovnoj produkciji, ograničena dostupnost na određenim tržištima dovela je do izuzetno visokih cena.

Xero (1997.) - Prvo izdanje benda koji je kasnije postao Linkin Park. Retka demo kaseta koja dostiže nekoliko hiljada evra.

Floral Shoppe (2012.) - Kultni vaporwave album Macintosh Plus, gotovo nemoguće pronaći u originalnom izdanju.

Year Zero + Unreleased Material (1996.) - Kaseta sa neobjavljenim pesmama kanadskog repera Buck 65, prava kolekcionarska poslastica.

Foto: Prostock-studio / Alamy / Profimedia

Od čega zavisi cena kasete?

Vrednost starih kaseta određuje nekoliko faktora, a kolekcionari najviše cene:

Stanje očuvanosti - Originalna kutija i nekorišćena kaseta značajno podižu cenu.

- Originalna kutija i nekorišćena kaseta značajno podižu cenu. Ispravnost reprodukcije - Kaseta koja svira bez šumova i preskakanja znatno je traženija.

- Kaseta koja svira bez šumova i preskakanja znatno je traženija. Retkost i popularnost izvođača - Ograničena izdanja i muzički klasici uvek imaju najveću vrednost.

Neke od najređih i najbolje očuvanih kaseta prodaju se za iznose koji premašuju prosečnu platu, a postoje i primerci čija cena dostiže vrednost dovoljnu za kupovinu stana ili kuće.

Gde prodati stare kasete za najbolju cenu?

Tržište kolekcionarskih kaseta poslednjih godina rapidno raste, a prodaja se odvija na više popularnih platformi: