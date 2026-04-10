Istraživanje Asocijacije srpskih arhitektonskih praksi (ASAP) pokazuje velike razlike u cenama projektantskih usluga, dok njihov udeo u ukupnoj investiciji iznosi svega dva do tri odsto.

ASAP je predstavio rezultate analize za 2025. godinu, uz prognoze tržišnih kretanja i ključne izazove u projektovanju stambenih i poslovnih objekata u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Istraživanje je sprovedeno početkom 2026. na anonimnoj osnovi, uz učešće arhitektonskih firmi iz cele Srbije.

Kako je koncipirana analiza

Obuhvaćen je standardni paket usluga kroz tri faze projektovanja: idejno rešenje (IDR), projekat za građevinsku dozvolu (PGD) i projekat za izvođenje (PZI), uključujući pribavljanje svih potrebnih saglasnosti. Analiza nije obuhvatila dodatne usluge poput urbanističkog planiranja, dizajna enterijera, nadzora i infrastrukturnih projekata.

Ključni nalazi istraživanja

Velike regionalne razlike

Cene u Beogradu su u proseku dvostruko više nego u drugim gradovima, uz veliki raspon (i do 1:4 za iste projekte). U Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu cene su znatno ujednačenije.

Nizak udeo u investiciji

Projektantske usluge čine 2–3% ukupnih troškova, što je znatno manje nego u Evropi (5–12%). ASAP ističe da bi veći udeo doprineo kvalitetu i efikasnosti projekata.

Veće opterećenje u Beogradu

Projektantski timovi u glavnom gradu rade znatno više sati zbog složenijih procedura i tržišta.

Veliki udeo saradnika

Saradnici (statičari, MEP inženjeri i drugi) učestvuju sa 42–45% cene, a u Novom Sadu i do 58%.

Rast cena

Cene su u 2025. porasle oko 9%, a rast se očekuje i u 2026, zbog većih troškova rada, licenci i inflacije. Sve je prisutniji i „full-service“ pristup investitorima.

Najveći izazovi

Problemi u saradnji sa investitorima uključuju nejasne projektne zadatke, nerealne rokove i lošu komunikaciju u ranim fazama, što dovodi do neplaćenih izmena.

- Administrativne procedure ostaju jedan od najvećih sistemskih problema, uz česte primedbe na neefikasnost i neujednačenost postupanja nadležnih institucija - navodi se u ASAP-ovom istraživanju.

Preporuke ASAP-a

ASAP preporučuje jasnije ugovore, precizno definisanje obima usluga i naplatu svih naknadnih izmena, uz bolju komunikaciju i upravljanje resursima.

Kako je objasnio Igor Marsenić, izvršni menadžer ASAP-a, cilj istraživanja je da pruži realan uvid u tržište i unapredi poslovno okruženje.

- Cilj je da našim članicama, kao i stručnoj javnosti pružimo realan uvid u stanje na tržištu, uključujući raspon i prosečne cene usluga, kao i identifikaciju prostora za unapređenje poslovnog okruženja. Dodatno, proširićemo ovo istraživanje na oblast unutrašnje arhitekture, kao i projektovanja individualnih stambenih objekata - istakao je Marsenić.

- Sve to, zajedno sa radom na standardizaciji usluga, definisanju referentnih cenovnih okvira i razvoju metodologije za obračun radnih sati, treba da rezultira jasnije i bolje utvrđenim cenama arhitektonskih usluga - rekao je na kraju Marsenić.