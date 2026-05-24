Ministarstvo finansija Hrvatske najavilo je novo izdanje trezorskih zapisa ukupne vrednosti 1,3 milijarde evra, a građani će moći da ih upisuju od ponedeljka, 25. maja.

Reč je o hartijama od vrednosti sa rokom dospeća od dve godine.

Godišnji prinos iznosi 2,85 odsto, što je više nego u prethodnom izdanju iz februara ove godine, kada je kamata iznosila 2,6 odsto.

Ko može da učestvuje?

U prvom krugu pravo upisa imaju isključivo građani, odnosno punoletni hrvatski državljani u zemlji i inostranstvu, kao i strani državljani koji imaju prebivalište u Hrvatskoj. Prvi krug trajaće do 1. juna u 11 časova. Dan kasnije, 2. juna, u periodu od 9 do 11 časova, trezorske zapise moći će da upisuju i institucionalni investitori.

Minimalni iznos ulaganja po osobi iznosi 1.000 evra. Građani će trezorske zapise moći da upisuju u poslovnicama Fine, ali i putem digitalnih platformi e-Riznica i m-Riznica. Datum izdavanja novih "trezoraca“ predviđen je za 4. jun, dok je datum dospeća 3. jun 2027. godine.

Ovo će ujedno biti 21. izdanje državnih hartija od vrednosti dostupnih građanima u poslednje tri godine, od čega se čak 18 odnosi na trezorske zapise. Prema podacima Ministarstva finansija, građani su do početka ove godine držali više od 8,5 odsto javnog duga države. U dosadašnjim izdanjima učestvovalo je više od 417 hiljada investitora, a ukupna vrednost njihovih ponuda dostigla je 14,3 milijarde evra.

Kroz dosadašnje kamate građanima je isplaćeno više od 370 miliona evra.