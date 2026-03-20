Društvene mreže promenile su svet u poslednjih dvadesetak godina. Nekada je sve bilo mnogo jednostavnije — od interfejsa, preko dodavanja sadržaja, do pregledanja stranica. Na primer, YouTube nije imao shortse, nije se bavio "banovanjem” niti brisanjem sadržaja, a ako ste želeli nešto sami da objavite, bilo je veoma jednostavno registrovati se.

Facebook, Twitter i druge mreže — jednostavno ste mogli da dobijete ono što vas zanima. Nije bilo preporuka, nametanja sadržaja i slično. Skrolovanjem su vam se prikazivale objave na vremenskoj liniji, a ona je zaista bila to — vremenska linija. Međutim, onda se nekako sve promenilo…

Sada Facebook pokušava da popravi stvari, ali čini se da bi moglo biti kasno. O čemu je reč? Facebook nudi do 3.000 dolara mesečno velikim kreatorima kako bi ih privukao na platformu, u potezu koji neki u industriji ocenjuju kao pokušaj hvatanja koraka s konkurencijom.

Povratak izvorištu

Meta je pokrenula program "Content Fast Track“, namenjen kreatorima koji imaju više od milion pratilaca na drugim platformama poput Instagrama, TikToka i YouTubea. Program je trenutno dostupan samo u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, a isplate traju najviše tri meseca.

Da bi ostvarili pravo na naknadu, kreatori moraju da objave najmanje 15 kratkih video-snimaka mesečno. Oni sa više od milion pratilaca mogu da zarade do 3.000 dolara mesečno, dok kreatori s manjom publikom mogu dobiti do 1.000 dolara.

Meta je istakla da je tokom 2025. godine isplatila gotovo 3 milijarde dolara kreatorima kroz različite programe monetizacije, ali deo industrije smatra da nova inicijativa neće imati značajan efekat, piše Bljesak.

Novac nije dovoljan za promene

Jordan Schwarzenberger, menadžer popularne grupe influensera Sidemen, smatra da finansijski podsticaji nisu dovoljni da promene ponašanje kreatora. „Ovo deluje kao pomalo očajnički potez“, rekao je, dodajući da Facebook već godinama nije prioritet za mnoge autore sadržaja.

Prema njegovim rečima, većina velikih kreatora ostvaruje znatno veće prihode kroz sponzorstva i druge platforme, dok iznos od oko 200 dolara po videu često ne pokriva ni troškove produkcije.

Stručnjaci takođe upozoravaju da publika ne prati nužno kreatore na nove platforme, već ostaje tamo gde već provodi vreme, poput TikToka i YouTube-a. Zbog toga se procenjuje da bi program mogao privući uglavnom manje kreatore, bez značajnijeg uticaja na ukupnu popularnost Facebooka.