Slušaj vest

Roditelji svih učenika javnih osnovnih škola na teritoriji Niša i ove godine dobiće jednokratnu novčanu pomoć od 20.000 dinara po detetu, namenjenu lakšem finansiranju troškova pred početak nove školske godine. U školama je u toku prikupljanje neophodnih podataka, dok je isplata planirana u periodu od 1. do 15. avgusta.

Pravo na novčanu pomoć ostvaruju svi učenici od prvog do osmog razreda koji pohađaju javne osnovne škole u Nišu. Novac će biti uplaćen na tekuće račune roditelja, hranitelja ili staratelja, nakon što škole dostave spiskove učenika i potrebnu dokumentaciju nadležnim gradskim službama.

Grad Niš je za ovu meru izdvojio oko 400 miliona dinara, a cilj je da se roditeljima olakšaju izdaci za kupovinu udžbenika, školskog pribora, odeće, obuće i svega što je potrebno za pripremu dece za novu školsku godinu.

Kada će biti isplaćena sredstva

Prema najavama gradskih zvaničnika, sredstva bi trebalo da budu isplaćena najkasnije do sredine avgusta, kako bi porodice novac mogle da iskoriste pre početka školske godine. Ovo je druga godina zaredom da Grad Niš sprovodi ovu meru podrške, koja je prošle godine naišla na pozitivne reakcije roditelja.

Na teritoriji Niša nastavu u javnim osnovnim školama pohađa oko 18.000 učenika, a celokupan postupak realizovaće osnovne škole u saradnji sa Gradskom upravom za socijalnu i porodičnu zaštitu i Gradskom upravom za finansije.