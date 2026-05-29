Slušaj vest

Tokom letnjeg raspusta roditelji uglavnom razmišljaju kako da okupiraju pažnju dece da bi što manje vremena provodili na ekranima. Letnji kampovi za decu u Srbiji postali su jedno od najpopularnijih rešenja za raspust, posebno za roditelje koji rade. Pored toga što deci nude zabavu i druženje, kampovi su sve češće osmišljeni kao kombinacija učenja, sporta i boravka u prirodi.

Koliko koštaju letnji kampovi?

Cena letnjih kampova u Srbiji varira u zavisnosti od tipa i trajanja:

  • Dnevni kampovi (u gradu): od 2.500 do 6.000 dinara po danu
  • Poludnevni programi: oko 10.000 do 20.000 dinara nedeljno
  • Celodnevni kampovi sa obrocima: od 20.000 do 35.000 dinara za 5 dana
  • Rezidencijalni kampovi (sa noćenjem): od 35.000 do 60.000+ dinara nedeljno

Specijalizovani kampovi (tenis, programiranje, jezici, NTC programi) mogu biti i skuplji, posebno ako uključuju smeštaj, prevoz i stručne trenere.

Šta letnji kampovi obično uključuju?

  • sportske i rekreativne aktivnosti
  • kreativne radionice (crtanje, muzika, gluma)
  • učenje kroz igru (jezici, naučni eksperimenti, robotika)
  • boravak u prirodi i timske igre
  • obroke (kod celodnevnih i rezidencijalnih kampova)
  • stručno vođstvo i nadzor vaspitača ili trenera

Kod kampova sa noćenjem, deca dobijaju i smeštaj, pun pansion i organizovane večernje aktivnosti.

Gde se kampovi najčešće organizuju?

Letnji kampovi u Srbiji se organizuju na nekoliko tipova lokacija, a najčešće su to Zlatibor, Tara, Fruška gora i Divčibare. Dok se dnevni kampovi organizuju u većim gradovima poput Beograda, Novog Sada i Niša.

Letnji kampovi u Srbiji nude širok raspon cena i programa, od jeftinijih dnevnih varijanti do ozbiljnih kampova sa noćenjem i specijalizovanim aktivnostima. Iako nisu mali trošak, sve više roditelja ih vidi kao investiciju u kvalitetno i aktivno leto za decu.

Biznis Kurir/Yumama

Ne propustiteNovčanikKoliko roditelje košta jedno dete do punoletstva? Nemci izračunali: U ovom periodu odlazi najviše novca
porodica sa detetom
NovčanikKoliko košta put do Grčke: Ovo je tačna računica za gorivo i putarinu, a evo kako možete da uštedite
Helas
NovčanikEvo ko ima pravo da izvadi ličnu kartu na račun države: Za porodice sa više dece prilična ušteda
licna-karta.jpg
NovčanikNajskuplja stavka mature više nije haljina: Roditelji na mukama, evo šta ih najviše košta
matura.jpg