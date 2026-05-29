Tokom letnjeg raspusta roditelji uglavnom razmišljaju kako da okupiraju pažnju dece da bi što manje vremena provodili na ekranima. Letnji kampovi za decu u Srbiji postali su jedno od najpopularnijih rešenja za raspust, posebno za roditelje koji rade. Pored toga što deci nude zabavu i druženje, kampovi su sve češće osmišljeni kao kombinacija učenja, sporta i boravka u prirodi.

Koliko koštaju letnji kampovi?

Cena letnjih kampova u Srbiji varira u zavisnosti od tipa i trajanja:

Dnevni kampovi (u gradu): od 2.500 do 6.000 dinara po danu

Poludnevni programi: oko 10.000 do 20.000 dinara nedeljno

Celodnevni kampovi sa obrocima: od 20.000 do 35.000 dinara za 5 dana

Rezidencijalni kampovi (sa noćenjem): od 35.000 do 60.000+ dinara nedeljno

Specijalizovani kampovi (tenis, programiranje, jezici, NTC programi) mogu biti i skuplji, posebno ako uključuju smeštaj, prevoz i stručne trenere.

Šta letnji kampovi obično uključuju? sportske i rekreativne aktivnosti

kreativne radionice (crtanje, muzika, gluma)

učenje kroz igru (jezici, naučni eksperimenti, robotika)

boravak u prirodi i timske igre

obroke (kod celodnevnih i rezidencijalnih kampova)

stručno vođstvo i nadzor vaspitača ili trenera

Kod kampova sa noćenjem, deca dobijaju i smeštaj, pun pansion i organizovane večernje aktivnosti.

Gde se kampovi najčešće organizuju?

Letnji kampovi u Srbiji se organizuju na nekoliko tipova lokacija, a najčešće su to Zlatibor, Tara, Fruška gora i Divčibare. Dok se dnevni kampovi organizuju u većim gradovima poput Beograda, Novog Sada i Niša.

Letnji kampovi u Srbiji nude širok raspon cena i programa, od jeftinijih dnevnih varijanti do ozbiljnih kampova sa noćenjem i specijalizovanim aktivnostima. Iako nisu mali trošak, sve više roditelja ih vidi kao investiciju u kvalitetno i aktivno leto za decu.